Les décorations de Noël, ou comment enguirlander de la cave au grenier

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Un sapin de Noël et une table festive, cela va de soi. Mais encore ? Pourquoi ne pas donner un air de fête à toutes les pièces de la maison — la chambre, le coin lecture, la cage d’escalier — grâce à des ornements bien choisis… et fabriqués ici ? Voici quelques inspirations locales, tantôt classiques, tantôt originales, mais toujours élégantes, qui vous permettront de réinventer votre décor des Fêtes avec classe.

Classique couronne de porte

Un incontournable qui ne se démode pas : la couronne de Noël accrochée à la porte d’entrée ! Voilà une belle manière de souhaiter la bienvenue aux invités. Pour une touche de modernité, on choisit une création toute naturelle réalisée à partir de sapinage local, de cocottes ou de fleurs séchées. Puis, à la fin des festivités, on conserve précieusement la base de couronne de vigne, qui peut être réutilisée d’année en année.

Couronne croissant de lune fabriquée à la main avec des fleurs séchées, des branches d’eucalyptus, des branches naturelles d’épinette, de pin et de cèdre, du studio de design floral Enfants sauvages (70 $)

Coussins moelleux pour coin lecture

Il suffit de quelques coussins pour modifier son décor au gré des saisons. Rien de criard : au salon, un jeté aux motifs d’inspiration scandinave ou des coussins ornés d’un paysage hivernal en noir et blanc, par exemple, feront très bien l’affaire. Du joli pour tenir chaud durant les froides soirées de décembre.

Coussin aromatique au sapin baumier, de Balsamea (48 $)

Scène festive sur le rebord de la fenêtre

Petites maisons illuminées, guirlandes de conifères, photophores, statuettes minimalistes : facile d’enjoliver le rebord des fenêtres, même les plus exiguës ! Si on a la chance d’avoir une grande fenêtre à l’avant de la maison, on peut, en plus, y suspendre une couronne délicate (et pourquoi pas illuminée) qui sera visible de l’extérieur.

Ensemble de trois sapins minimalistes en bois tournés à la main, de La Fabrique Deco (130 $)

Douce lueur dans la chambre à coucher

On crée une ambiance magique tout en subtilité jusque dans la chambre grâce à quelques bougies savamment choisies ou à une lanterne qui évoque un paysage hivernal. Sans prendre trop de place sur la table de chevet, ces objets baigneront la pièce de jolis effets lumineux plus que bienvenus quand les journées ne cessent de raccourcir.

Lanterne de papier cartonné perforé Village alpin, de la Maison Simons (12 $)

Bas de Noël pour le manteau de cheminée

En décembre, on habille le manteau de la cheminée de bas de Noël. Pour rester dans le ton, on évite les motifs tape-à-l’œil et on mise sur une teinte neutre qui s’agence bien à la décoration du salon. Comble du chic : des bas confectionnés en velours. Un petit luxe abordable.

Bas de Noël en velours eucalyptus avec bordure de satin fabriqué à la main au Québec, de À La Maison (32 $ chacun)

Sapin chaleureux

Pas d’espace pour installer un grand sapin ? Qu’à cela ne tienne, même le plus petit des arbres de Noël fera son effet grâce à quelques ornements élégants dans des nuances de crème et de doré. Très chic ! On se gâte aussi avec une guirlande de lumières scintillantes dernier cri, qu’on peut contrôler à partir de notre téléphone intelligent.

Ornement de Noël gland de chêne et laine feutrée, de Rachel Woven Art (18 $ l’ensemble de 5 décorations)

Centre de table festif

Que serait la table de Noël sans les traditionnelles bougies ? Ici, la simplicité est de mise. Le centre de table laisse toute la place aux plats (après tout, les vedettes du repas, ce sont les délices qu’on aura cuisinés toute la journée !). L’idée à copier : un peu de verdure, des bougeoirs immaculés et de longues bougies qui se consumeront lentement tout au long du réveillon.

Bougies en cire de carnauba et paraffine colorées par trempage à la main, de À La Maison (9 $ le paquet de 2)