Deux recettes à base de betteraves, ce légume d’hiver coloré par excellence

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Offerte toute l’année, la betterave est parmi les légumes d’ici qui mettent probablement le plus de couleurs dans nos assiettes. En manque d’inspiration pour l’incorporer à votre menu ? Voici des recettes pour la décliner en repas principal ou en dessert.

VÉGÉBURGERS AUX BETTERAVES, ET MAYO AVOCAT-JALAPEÑOS

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 8 minutes

Refroidissement : 20 minutes

INGRÉDIENTS

Galettes aux betteraves

2 tasses (500 ml) de riz basmati cuit, tiédi

2 betteraves moyennes cuites et refroidies, en cubes

¾ tasse (180 ml) de noix de Grenoble hachées grossièrement

¼ tasse (60 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide sans gluten

¼ tasse (60 ml) de coriandre fraîche hachée

2 c. à soupe (30 ml) de graines de lin moulues

3 oignons verts, hachés

1 c. à thé (5 ml) de sel

Poivre, au goût

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive, pour la cuisson

Mayo avocat-jalapenos

2 avocats mûrs

¼ tasse (60 ml) de mayonnaise végétale

Zeste et jus de 1 lime bien lavée

2 c. à soupe (30 ml) de piments jalapeños marinés

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

Garniture et pains

6 pains hamburger sans gluten

Cornichons

Tranches de tomate

Laitue

PRÉPARATION

Galettes aux betteraves

Verser le riz et les betteraves dans un mélangeur et pulser à quelques reprises. Ajouter le reste des ingrédients, sauf l’huile, et pulser deux ou trois fois. Racler les parois du mélangeur à quelques reprises si nécessaire. Important : on veut qu’il reste des morceaux, c’est ce qui donne une texture intéressante aux végéburgers. Laisser reposer le mélange au frigo 20 minutes.

Former six galettes. Dans une poêle antiadhésive, à feu moyen-élevé, faire revenir les galettes dans l’huile jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, environ 4 minutes par côté. Manipuler très délicatement. Laisser tiédir 10 minutes avant de servir, les galettes se tiendront mieux. (Pour une cuisson au BBQ, utilisez une feuille de cuisson de type Cookina ou du papier d’aluminium bien huilé.)

Mayo avocat-jalapeños

Déposer tous les ingrédients de la mayo dans un bol. À l’aide d’un pied-mélangeur, mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Assemblage

Tartiner la base des pains de la moitié de la mayo avocats-jalapeños. Déposer les galettes. Étaler le reste de la sauce sur les galettes. Répartir les garnitures. Refermer les pains et servir immédiatement.

GÂTEAU CHOCO-BETTERAVES

INGRÉDIENTS

Ganache au chocolat

1 ½ tasse (375 ml) de minipépites de chocolat, sans produits laitiers

1 tasse (250 ml) de lait de coco en conserve (non léger), bien brassé

Gâteau au chocolat

3 c. à soupe (45 ml) de graines de lin moulues + 6 c. à soupe (90 ml) d’eau

1 tasse (250 ml) de farine sans gluten ou de farine tout usage

¾ tasse (180 ml) de poudre ou de farine d’amandes

½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide, sans gluten

½ tasse (125 ml) de cacao

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

½ c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

1 tasse (250 ml) de cassonade, bien tassée

½ tasse (125 ml) d’huile d’olive

2 c. à thé (10 ml) de vanille

⅓ tasse (80 ml) de café expresso (ou de café fort chaud)

1 ½ tasse (375 ml) de purée de betteraves (environ 4 betteraves moyennes, cuites)

Croustilles de betteraves émiettées, en garniture

PRÉPARATION

Ganache au chocolat

Déposer les pépites de chocolat dans un bol. Réserver. Dans une petite casserole, porter le lait de coco à ébullition et retirer du feu aussitôt. Verser sur le chocolat et attendre 20 secondes avant de brasser. Mélanger la préparation au fouet jusqu’à ce que le chocolat soit bien fondu et incorporé au lait de coco. Réserver et laisser épaissir.

Gâteau au chocolat

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C) et placer la grille au centre. Graisser un moule à charnière de 8 po (20 cm) de diamètre et tapisser le fond de papier parchemin. Dans un petit bol, mélanger les graines de lin moulues avec l’eau. Réserver. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, les flocons d’avoine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver. Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique, mélanger la cassonade avec l’huile d’olive pendant 2 minutes. Ajouter la vanille, le café, la purée de betteraves et le mélange de graines de lin et mélanger encore un peu.

Incorporer les ingrédients secs, toujours au batteur électrique. Verser le mélange dans le moule et cuire de 50 à 55 minutes, ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau insérée au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille pendant 10 minutes avant de démouler.

Garniture

Croustilles de betterave

Assemblage

Étendre la ganache sur le gâteau refroidi. Parsemer de croustilles de betterave broyées. Spectaculaire et moelleux à souhait !