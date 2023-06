Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et les nouveautés en plein air à ne pas manquer.

Balade ultragourmande parmi les terrasses de Québec

Afin de fêter sa 10e année d’activité, l’entreprise CELEB’Événements, qui organise des parcours épicuriens mettant en avant les commerces et produits de la région de Québec, propose des activités spéciales le 16 juin prochain. Pour l’occasion, deux forfaits alléchants réuniront chacun jusqu’à 500 convives, dans le quartier Petit Champlain, sur la place Royale et dans le Vieux-Port : la Promenade gourmande (54 $), avec la visite de 13 terrasses de restaurants et autant de bouchées allant du tataki de thon au pâté en croûte, en passant par des profiteroles à l’érable ; et, pour ceux qui sont encore plus ripailleurs, La Grande Tournée (76 $), qui poussera l’expérience jusqu’à 20 terrasses et 20 bouchées inspirées de tous les continents. À noter que ces activités auront lieu en même temps que le festival Folk Expression, si bien que les promeneurs seront bercés par plusieurs concerts gratuits tout au long de leur promenade. Ça promet !

Floraison de terrasses à Montréal

Est-ce l’appel des terrasses ou bien l’approche du Grand Prix et des festivals qui stimule l’éclosion de lieux séduisants à Montréal ? Quelle qu’en soit la raison, on se réjouit d’avoir de nouvelles adresses à visiter, entre amis ou, pourquoi pas, pour la fête des Pères. Pensons tout d’abord au Pangea, un bistro et une terrasse lumineux comme une plage méditerranéenne qui se transforment le soir venu en un superclub festif. À découvrir dans le Vieux-Montréal, tout comme la Terrasse Maya, un concept qui fusionne l’esprit bohème de Tulum et la vie nocturne trépidante de Dubaï. Encore une fois, l’endroit est spectaculaire, et le menu fraie ici avec des saveurs latines. Pour une vue imprenable sur le fleuve et une ambiance électrisante, rendez-vous au Boa Vida Yacht Club, une immense terrasse située sur le quai Jacques-Cartier, où fête et repas de fruits de mer ou de grillades se côtoient joyeusement. Enfin, un tout petit peu plus au nord, vous pouvez faire un tour sur la terrasse Carla, où l’on savoure des cocktails et une cuisine fusion au 7e étage d’un bel édifice du quartier chinois, sur la terrasse du Bivouac, qui domine la Place des Arts et propose un menu boréal recherché, ou encore au tout nouveau Muze Lounge Terrasse, une oasis tropicale à la cuisine californienne menée par le chef Gregory Faye.

Photo: Photo fournie par l'établissement

Terrasse champêtre de chef en Montérégie

Dans la foulée du tournage de la première saison de l’émission Chef Oli vire champêtre, diffusée à Télé-Québec, le chef Olivier Louissaint a installé ses pénates pour l’été 2023 à La terre Bowker, située à Warden, en Haute-Yamaska. Sur place, il invite les gourmands à profiter, les fins de semaine du 16 juin au 5 août, d’un forfait mêlant halte chez des producteurs locaux et boîte à lunch minute à dévorer à des tables à pique-nique avec vue sur les champs, ou bien dans une grange aménagée en cas de pluie. Il suffit d’apporter sa boisson et le tour est joué. Différentes activités seront également offertes aux participants lors des différents événements. Faites vite, les places sont limitées !

Photo: Photo fournie par l'établissement

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.