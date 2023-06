Pleins feux sur la cuisine asiatique

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les parfums exotiques des différentes cultures culinaires asiatiques seront à l’honneur dans la métropole ce mois-ci grâce à deux événements qui piquent la curiosité : le marché vietnamien Cho dêm, qui en est à sa première édition, et Yatai Mtl, célébration de la cuisine de rue japonaise. Qu’on flanche pour la fraîcheur de la cuisine vietnamienne ou qu’on préfère plutôt les mets nippons tout en délicatesse, ce sera l’occasion de se régaler, au bassin Peel, où ils auront lieu tous les deux, et de se familiariser avec les particularités de chaque cuisine. Quatre questions sur celles-ci à Quy Tâm Vo, maître d’oeuvre de la chaîne YouTube Hop dans le wok ! et coauteur du livre de recettes du même nom.

Qu’est-ce qui distingue les différentes cultures culinaires asiatiques ?

Elles ont vraiment toutes leurs petites particularités. Comparer la cuisine vietnamienne et la cuisine chinoise, c’est un peu comme comparer les cuisines française et italienne. Les palettes de saveurs sont tellement larges que c’est impossible de s’ennuyer ! Au Vietnam, d’où ma famille est originaire, tout comme en Thaïlande, par exemple, les plats ont du punch, tandis que les mets chinois sont préparés grâce à des techniques de cuisson précises. Quant à la cuisine japonaise, elle est caractérisée par son raffinement et ses saveurs douces. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Dans vos vidéos comme dans votre livre, votre femme, Christina Potvin, et vous insistez sur l’importance des « bons ingrédients qui changent tout ». Quels sont-ils ?

L’exemple le plus évident, c’est la sauce soya. Au Québec, on connaît surtout la sauce soya de marque VH, mais en fait, on ne l’utilise pas du tout en cuisine asiatique. Pour obtenir des saveurs vraiment authentiques, il faut se procurer une sauce soya claire et une sauce soya foncée, qui n’ont rien à voir avec la VH. Et c’est la même chose pour les sauces poisson : chaque type de sauce a ses spécificités. Ces petits détails changent tout. Parmi les incontournables du garde-manger asiatique, il y a aussi les différentes sauces aux huîtres et l’huile de sésame, bien sûr.

Vous n’êtes pas cuisinier de formation, mais vous avez appris les secrets de la cuisine vietnamienne auprès de votre mère. Quels sont les meilleurs conseils qu’elle vous a donnés ?

Tout petit, je grimpais sur une chaise à côté d’elle pendant qu’elle cuisinait. Elle prenait toujours le temps de m’expliquer la fonction de chaque ingrédient, parce que c’est vrai qu’il y a beaucoup d’ingrédients dans les recettes asiatiques, et c’est important de bien saisir toutes les nuances. J’ai de la chance que ma mère m’ait fait découvrir une palette de saveurs si étendue et j’espère faire la même chose pour mes enfants. La plus vieille est déjà très curieuse et elle aime tout !

Quel est votre plat préféré ?

Honnêtement, c’est difficile de répondre, car j’en aime trop. C’est certain que la soupe poulet et riz a une place spéciale dans mon coeur parce que c’est ce que ma mère me faisait quand j’étais malade. Ça paraît anodin dans le bol, mais c’est tellement bon ! C’est plein de saveurs délicates, et en même temps, c’est vraiment réconfortant. Ce n’est pas pour rien que c’est un classique : tous ceux qui nous suivent sur la chaîne et qui l’ont essayée sont tombés amoureux de cette soupe.

Yatai Mtl et Cho dêm Mtl, respectivement du 8 au 11 juin et du 15 au 18 juin au bassin Peel.

Christina Potvin et Quy Tâm Vo, Éditions Cardinal, Montréal, 2022, 296 pages

Trois restaurants qui valent le détour

• Pho MC , un restaurant typiquement vietnamien dont le menu varié séduit les amateurs de soupes-repas, de rouleaux printaniers et de crêpes vietnamiennes depuis plus de 20 ans. Selon Quy Tâm Vo, les bons restaurants ne manquent pas dans la région métropolitaine, où il habite avec sa femme et leurs deux jeunes enfants. Voici ses recommandations, trois valeurs sûres qui ne l’ont jamais déçu., un restaurant typiquement vietnamien dont le menu varié séduit les amateurs de soupes-repas, de rouleaux printaniers et de crêpes vietnamiennes depuis plus de 20 ans. 8200, boul. Taschereau, local 1270, Brossard.

• Imadake Izakaya, qui compte parmi les meilleurs pubs japonais de la métropole. « J’adore la vibe sur place », indique Quy Tâm.

4006, rue Sainte-Catherine Ouest.

• Sushi Yasu, réputé pour sa qualité et sa fraîcheur. L’endroit tout indiqué pour goûter à la cuisine traditionnelle japonaise, estime Quy Tâm.

1200, boul. de Rome, local W, Brossard.

