Poulet frit japonais (karaage)

Le mariage des saveurs atteint ici un équilibre parfait, si bien que vous ne pourrez plus vous arrêter de manger ce poulet frit ! Il ne faut pas oublier la sauce et le quartier de citron, qui élèvent la recette à un autre niveau.

Origine : Japon

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Repos : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

Poulet mariné

1,65 lb ( g) de hauts de cuisses de poulet désossés, chacun coupé en 4-5 morceaux

⅓ tasse (50 g) de gingembre frais haché finement

4 gousses d’ail hachées finement

5 c. à soupe (75 ml) de sauce soya claire

2 c. à soupe de mirin

2 c. à thé de sucre

Sauce

¼ tasse (65 ml) de mayonnaise japonaise (de type Kewpie)

1 ½ c. à soupe de mirin

1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 ½ c. à thé de sauce soya claire

Panure

½ tasse (75 g) de fécule de maïs

½ tasse (75 g) de farine de maïs jaune*

⅓ tasse (50 g) de farine tout usage

¼ c. à thé de sel

1 pincée de poivre

* La farine de maïs jaune peut être remplacée par de la fécule de maïs ; vous en aurez besoin d’une tasse (150 g)

Garniture

Citron

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade et ajouter le poulet. Laisser reposer de 30 à 60 minutes.2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce jusqu’à consistance homogène. Réserver au réfrigérateur.3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la panure.4. Tremper les morceaux de poulet mariné dans la panure afin de bien les enrober.5. Frire le poulet dans une friteuse à 350 °F (175 °C) de 3 à 5 minutes selon la grosseur des morceaux. Transférer sur un papier absorbant.6. Au moment de servir, presser un quartier de citron sur les morceaux de poulet et déguster avec la sauce.Hop dans le wok !,Cardinal.

