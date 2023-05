Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés à ne pas manquer.

Faire son marché, version asiatique

Pour celles et ceux qui adorent faire des trouvailles au supermarché T&T, ou bien participer au festival japonais YATAI (du 8 au 11 juin prochains), un nouvel événement se greffe au calendrier du Time Out Market Montréal les 26, 27 et 28 mai : le marché ASIASIE. Dans le cadre du mois du patrimoine asiatique, les cultures de plusieurs pays (Cambodge, Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Philippines, Taïwan, Vietnam) se réuniront au sein d’un marché qui comptera 30 marchands, 10 associations et une douzaine d’activités et d’ateliers. Des démonstrations de costumes traditionnels, d’arts martiaux et de danse K-pop alterneront ainsi avec des ateliers de thé, des dégustations de daifuku mochi, de kimchi pop-corn et de cafés torréfiés, ainsi que des kiosques de kimonos, de boîtes à bento écologiques et de céramiques artisanales. Intéressant !

Les Premiers vendredis sont de retour

C’est le 2 juin que les Premiers vendredis, ces soirées gourmandes et festives mensuelles, donneront le coup d’envoi à leur saison 2023 sur l’Esplanade du Parc olympique de Montréal. Comme à leur habitude, elles réuniront dès 16 h des dizaines de camions et de kiosques de cuisine de rue ainsi que des bars à ciel ouvert pour régaler les participants de multiples créations salées et sucrées de musique en direct assurée par des DJ. Chaque Premier vendredi célébrera également, jusqu’au 6 octobre, l’une des communautés culturelles de la métropole. Le 2 juin, par exemple, cap sur le Brésil, le long de la « Rue culturelle » des ambassadeurs gourmands de ce pays : BIBI Jus.cery, Churras BBQ, Mamãe Maria, Rio Açai et bien d’autres.

Photo: Bruno Destombes

Recettes et art de vivre

Rares sont les foodies québécois qui n’ont pas encore entendu parler du Elena, ce restaurant italien du quartier Saint-Henri, à Montréal, fondé en 2018 par les mêmes propriétaires du primé Nora Gray. Cet établissement au décor soigné rétro et à l’atmosphère conviviale cuisine des pizzas et des pâtes artisanales parmi les meilleures en ville. Mais il se distingue également par une approche plus humaine et saine de la restauration, une vision que l’on découvre à la lecture de Salade Pizza Vin. Et tant de bonnes choses d’Elena, qui vient de paraître. Coloré et généreux, ce livre contient 115 recettes, dont celle de la pizza, des hoagies et des pâtes qui ont fait la réputation de l’endroit. Il nous propose aussi un survol des valeurs des copropriétaires du restaurant, sous forme de réflexions et d’anecdotes. Un très bel ouvrage que nous vous recommandons chaudement.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.