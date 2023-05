Tarte rustique aux oignons caramélisés et aux champignons

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Voici une recette parfaite pour déguster vos champignons de saison — que vous aurez peut-être cueillis vous-même ! — proposée par K pour Katrine.

Portions : 6

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 50 minutes

Ingrédients

Oignons caramélisés

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

2 oignons rouges, émincés

4 branches de thym + 3 branches pour garnir

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

Poivre, au goût

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre balsamique

Garniture

250 g de champignons, au choix, en morceaux

6 feuilles de sauge fraîche

Filet d’huile d’olive

Sel et poivre, au goût

Mayonnaise au cari

⅓ tasse (80 ml) de mayonnaise

1 c. à thé (5 ml) de poudre de cari

1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon

Pâte

450 g de pâte à tarte sans gluten maison ou du commerce

1 jaune d’oeuf

1 c. à soupe (15 ml) de crème de soya Belsoy

Fleur de sel ou sel de Maldon pour saupoudrer

Préparation

Oignons caramélisés

1. Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu moyen et faire caraméliser les oignons avec le thym, le sel et le poivre durant 20 minutes en brassant souvent. Déglacer avec le vinaigre balsamique et cuire encore 1 minute. Laisser tiédir et réserver.

2. Dans la même poêle, faire revenir les champignons 6 minutes, en brassant souvent. Réserver.

Mayonnaise au cari

Dans un petit bol, bien mélanger la mayonnaise avec le cari et la moutarde. Réserver.

Assemblage

1. Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. Tapisser une grande plaque à biscuits ou une plaque à pizza de papier parchemin.

2. Sur une surface enfarinée, abaisser la pâte et former un cercle de 40 cm de diamètre. Déposer délicatement sur la plaque à biscuits.

3. Étendre la mayonnaise au cari au centre de la pâte en laissant une bordure de 7-8 cm. Étendre délicatement le mélange d’oignons caramélisés sur la mayonnaise. Garnir des champignons, du reste des branches de thym et de feuilles de sauge. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Saler et poivrer.

4. Ramener la bordure de pâte sur la garniture.

5. Mélanger le jaune d’oeuf et la crème de soya et badigeonner les bordures de la tarte. Saupoudrer de fleur de sel.

6. Cuire la tarte 10 minutes à 400 °F puis environ 20 minutes à 350 °F ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Faire une rotation de la tarte à mi-cuisson. Laisser refroidir sur une grille.

J’adore le petit croquant qu’apportent les flocons de sel de Maldon sur la croûte !

