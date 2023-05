Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés à ne pas manquer.

Se payer La Traite

L’hôtel-musée Premières Nations, propriété de la nation huronne-wendate à Wendake, fête cette année ses 15 ans. Un anniversaire marqué par un coup de neuf donné à une partie des chambres, mais aussi par des prix tout doux. C’est notamment le cas au restaurant de l’établissement, La Traite, qui se spécialise en gastronomie d’inspiration autochtone. Jusqu’au 27 juin, les dimanches, lundis et mardis soir, les gourmands peuvent y profiter d’un menu cinq services pour 55 $, comprenant notamment des pétoncles au barbecue, une pièce de cerf servie avec des carottes à l’érable et une tarte au sucre avec croustillant de bannique. Une immersion à poursuivre, pourquoi pas, avec une nuitée et une visite du musée de cet hôtel unique en son genre.

Nouveau festival caféiné

Nous comptons de plus en plus de torréfacteurs au Québec, et encore plus d’amateurs de café de spécialité. Une trentaine d’artisans ont donc décidé de s’unir pour lancer le tout premier festival Café collectif de Montréal, qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai au WIP (3487, boulevard Saint-Laurent). Au cours de ces trois jours, de 9 h à 17 h, les mots d’ordre seront dégustation, échanges et achats pour les visiteurs qui le souhaitent. Des équipements et accessoires seront vendus sur place pour améliorer les expériences caféinées à la maison. Parmi les torréfacteurs participants, on retrouvera notamment Zab, Pista, Bruloir, 94 Celcius, Canal, Manomano, Sensory House, Nordik, Julius, Escape, Melk, Artery, Za&Klo, Saint-Henri, Ambros, Jungle et Binocle. Des billets sont en vente (15 $) pour profiter de dégustations illimitées à ce festival.

Photo: Café collectif

Agrotourisme à un clic

Chaque région du Québec dispose de répertoires de producteurs, proposant souvent des itinéraires, mais la recherche peut parfois être un peu fastidieuse. Alors, voici BonApp, une nouvelle plateforme Web qui devrait intéresser les « épicurieux » pendant la belle saison ! BonApp propose un passeport numérique gourmand annuel de 10 dégustations de produits du terroir, au coût de 46 $. Son principal intérêt ? On peut choisir librement les expériences qu’on veut réaliser parmi la quarantaine de producteurs et artisans participants (fermes, vignobles, fromageries, distilleries, boulangeries, etc.), situés dans l’est du Québec, du Bas-Saint-Laurent jusqu’à la Côte-Nord. Pour guider nos choix, une carte interactive, des fiches de présentation, des anecdotes et même des messages audio des producteurs sont proposés sur la plateforme. Un chouette concept qui va selon nous s’étendre rapidement à travers toute la province.

Photo: BonApp

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.