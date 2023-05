Pizzicotti di pasta di mandorle

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Dario Bivona, vainqueur de l’émission Le meilleur pâtissier du Québec, voulait créer un dessert convenant aux personnes intolérantes au gluten et aux produits laitiers. En se basant sur une recette de pâte d’amandes, très populaire dans les Pouilles, la région d’Italie dont il est originaire, il a ajouté une petite touche de fraîcheur personnelle avec du citron en trois façons (zeste, arôme et limoncello). « Ces pizzicotti simplissimes sont croustillants dehors et fondants dedans. Tout le monde les adore ! » s’exclame-t-il.

Donne de 20 à 22 biscuits

Repos : 6 h

Cuisson : environ 13 min

Ingrédients

300 g (2 ½ tasses) de farine d’amandes

250 g (1 ¼ tasse) de sucre

2 blancs d’oeufs

2,5 ml (½ c. à thé) d’arôme d’amande amère

2,5 ml (½ c. à thé) d’arôme de citron (facultatif)

45 ml (3 c. à soupe) de limoncello

Le zeste de 2 citrons, râpé

130 g (1 tasse) de sucre à glacer

Préparation

1. Au batteur sur socle muni du batteur plat, à basse vitesse, mélanger la farine d’amandes et le sucre. Ajouter les blancs d’oeufs, l’arôme d’amande amère, l’arôme de citron, si désiré, le limoncello et le zeste de citron. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, mais qui se tient bien.

2. Envelopper la pâte d’une pellicule plastique et laisser reposer 6 heures ou toute une nuit au réfrigérateur.

3. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) en mode convection (recommandé) ou à 200 °C (400 °F) en mode traditionnel. Couvrir une plaque de cuisson de papier parchemin.

4. Avec les mains humides, former des boules de pâte d’environ 30 g (2 c. à soupe). Rouler les boules dans le sucre à glacer avant de les déposer sur la plaque. Pincer les boules entre le pouce, l’index et le majeur pour leur donner la forme caractéristique des pizzicotti (voir la photo).

5. Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient à peine dorés. Laisser refroidir complètement avant de savourer.

Conseils

• Vous pouvez essayer d’autres combinaisons de saveurs, comme zeste de lime et rhum blanc, zeste d’orange et Grand Marnier, café instantané dans de la sambuca… Laissez-vous inspirer par votre envie du moment !

• De plus, pour rendre vos biscuits plus jolis et amusants, une fois que vous les aurez pincés, garnissez-les de cerises confites rouges et vertes, de lanières de zestes de citron ou d’oranges confites, ou encore de grains de café. Laissez courir votre imagination !

Recette tirée du livre Les desserts de Dario, Les Éditions de l’Homme

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.