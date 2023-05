Des bières qui goûtent le printemps

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Alors que les fleurs font leur apparition après des mois d’absence et ajoutent de la couleur aux paysages, pourquoi ne pas goûter aux bières parfumées aux fleurs, qui offrent un bouquet de saveurs printanières ?

De plus en plus en vogue chez nos brasseurs les plus ouverts sur leur terroir, les fleurs de chez nous agrémentent plus que jamais le parfum de nos bières. Une façon colorée d’ensoleiller nos dégustations après un si long hiver, il faut l’avouer ! Cela dit, il ne faut pas se surprendre du phénomène. Après tout, le houblon, aromate principal de la bière en Occident depuis le Moyen Âge, peut aussi développer des accents floraux selon le cultivar utilisé. Quand on y pense, ce n’est pas un si grand saut créatif pour un brasseur de travailler divers types de bouquets pour ses bières.

Le houblon, source de saveurs florales

Des types de houblons issus du nord-ouest des États-Unis, comme le Crystal et le Nugget, possèdent une concentration élevée de géraniol et de linalool, deux molécules responsables des arômes floraux. Certains houblons cultivés ici, au Québec, comme le Triple Pearl et le Centennial (également d’origine américaine), peuvent aussi donner des saveurs florales, et ce, même si aucun véritable pétale de fleur n’est présent dans la recette du brasseur. Cela explique les notes de dégustation que l’on peut couramment lire sur les étiquettes et les menus de bars spécialisés.

Un concept contemporain aux racines lointaines

Avant l’ère moderne, quantité d’herbes, de feuilles et de fleurs étaient régulièrement mises en valeur dans la bière. De l’achillée millefeuille à la bruyère, les possibilités étaient vastes. Dans le Québec d’aujourd’hui, les exemples pullulent et aident à créer une identité propre à notre scène brassicole.

La Confrérie, dans Chaudière-Appalaches,concocte sa Mlle Violette avec de la lavande. La Microbrasserie Charlevoix, de son côté, agence la camomille aux classiques graines de coriandre pour sa Blanche de Charlevoix. Tête d’Allumette, dans le Bas-Saint-Laurent, ajoute une pincée d’agastache dans sa Blanche Tête et les Sept Grains. Le Saint-Fût, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, privilégie l’épilobe, l’immortelle et la verge d’or dans sa Fleur du Nord.

Au final, il y a autant de possibilités que de couleurs dans les champs d’été du Québec.

Et sachez qu’à l’instar de la fragilité des pétales, les bières florales tendent à être délicieusement légères. Parfaites donc pour s’installer à table avec des plats délicats comme une salade du jardin ou des grillades de poulet.

Bonnes découvertes !

Chaque mois, sur cariboumag.com, l’auteur et globe-trotteur brassicole Martin Thibault présente une saveur que les brasseurs artisanaux québécois mettent en valeur dans leurs bières. Qu’elle provienne d’un simple ajout de l’ingrédient vedette ou de la chimie entre céréales, houblons et fermentations, cette saveur prouve que l’univers de la bière est en constante expansion.

Trois bières d’ici aux saveurs florales Brasserie Dunham – Saison Fleurs sauvages Mousseuse, sèche, acidulée et gastronomique, cette Saison est agrémentée d’un assemblage de fleurs sauvages de la Gaspésie, notamment celles du sureau et du framboisier. Complexe et délicate, la bière fait honneur aux aromates choisis, comme toutes les Saisons brassées à Dunham, d’ailleurs. À La Fût – Colibri d’Anna Non seulement cette bière prouve qu’une IPA peut posséder un parfum floral et tropical séduisant, mais elle le fait en plus en deçà de 3 % d’alcool et entièrement à partir de houblons québécois ! Un véritable tour de force que peu dans l’industrie ont réussi à ce jour. Microbrasserie du Lac-Saint-Jean – Blanche du Lac-St-Jean Le blé cru soyeux de cette blanche désaltérante est équilibré par un mélange de fleurs d’armoise, de thé du Labrador et de graines d’une plante ombellifère secrète. Le résultat est plus raffiné que la soupe de coriandre que sont devenues plusieurs blanches d’inspiration belge et, surtout, le profil de saveurs est juste assez floral pour que l’on tombe amoureux.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.