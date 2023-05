Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les sorties et activités à ne pas manquer.

Brunchs spéciaux dans le Vieux-Port

C’est en fin de semaine que vous célébrez les mères de votre vie, et vous n’avez encore rien prévu ? Vous pouvez, auquel cas, combiner dimanche une balade dans le Vieux-Port montréalais à un des brunchs offerts dans plusieurs restaurants de ce quartier. Au Jacopo, qui s’inspire des trattorias italiennes, un menu de deux services comprend notamment une tartine de maquereau avec un oeuf poché et un risotto crémeux au gorgonzola. Une formule de type buffet est proposée au Vieux-Port Steakhouse, avec des stations petit-déjeuner, salades, viandes, repas chauds et desserts. Il est également possible de se régaler d’un brunch-buffet au Maggie Oakes, où des espaces oeufs, rôtisserie, charcuteries, fromages et desserts (dont des mignardises, des gaufres et des macarons) attendent les visiteurs.

Nouveau festival BBB

Les événements gourmands en région commencent tôt cette année, avec l’ajout à cette longue liste du nouveau Festival bouffe, bière boisson, qui a lieu au parc Casimir-Dessaulles de Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Sur place, une quarantaine d’exposants, notamment des distilleries, microbrasseries, cidreries et hydromelleries de la région montérégienne et du Québec, nous invitent à découvrir leurs produits. Et pour accompagner ces libations, toutes sortes de mets, de la viande fumée aux produits du verger, en passant par des queues de castor et des fudges, sont aussi au menu. De quoi ravir ceux qui aiment les festivals extérieurs et exciter leurs papilles. Ils pourront aussi, accessoirement, aller se délier les jambes en participant à des jeux de société et d’évasion.

Photo: Bouffe, bière & boisson

Pommiers en fleurs

On sait que l’été est vraiment à nos portes lorsque les pommiers sont en fleurs dans les vergers. Et quel magnifique spectacle, souvent très court, que celui de ces centaines d’arbres débordant de fleurs blanches ! Pour ne pas le manquer, nous vous conseillons donc, selon la région où vous vous trouvez, de suivre les réseaux sociaux des cidreries qui vous entourent. En Montérégie, une liste imposante d’adresses, dont plusieurs avec des produits à la vente parfaits pour pique-niquer, est proposée. Même chose dans les Cantons-de-l’Est, ou encore dans les Basses-Laurentides, qui disposent de très belles installations. Cette année, le Domaine Lafrance a même dressé une arche de sabrage de cidre mousseux à l’entrée des vergers pour créer une activité originale — et très instagrammable — et agrémenter la traditionnelle promenade parmi les pommiers en fleurs. Bonnes visites !

Photo: Domaine Lafrance

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.