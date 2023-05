Une fleur, trois recettes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les chefs Pierre-Olivier Ferry et Fisun Ercan partagent des recettes simples et délicieuses à base de lilas.

La « lilanade », recette de Pierre-Olivier Ferry

Prendre plusieurs thyrses de lilas et défaire soigneusement les fleurs. Attention à ne laisser aucune tige et aucun feuillage. Dans un grand récipient de verre, recouvrir les fleurs d’eau et faire macérer à froid durant au moins 48 heures (jusqu’à 72). Filtrer. Pierre-Olivier Ferry y ajoutera quelques gouttes d’un vinaigre fin québécois, de verjus, de miel ou de sirop d’érable, mais on pourra aussi y presser quelque agrume acidulé. « Ce sera très bon aussi si on infuse avec le lilas des pousses de mélèze, qui a justement un petit goût citronné ! »

Le macérat aqueux, mélangé en parts égales avec du sucre, servira également de base à un délicieux sirop simple.

Sucre au lilas, recette de Pierre-Olivier Ferry

« On recouvre de sucre des fleurs soigneusement égrappées en faisant des étages, dans une proportion d’environ un tiers de fleurs pour deux tiers de sucre. On l’oublie un bon mois. On passe au tamis ou au moulin à épices… C’est délicieux sur des fraises, ou pour aromatiser délicatement un dessert. »

Miel au lilas, recette de Fisun Ercan

Dans le même esprit, soit celui de capturer l’essence du lilas, Fisun Ercan propose de faire macérer une généreuse quantité de fleurs fraîches dans le miel. « Le miel au lilas se gardera longtemps », promet-elle. Un parfum d’été à portée de la main !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.