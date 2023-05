«Pops» glacés à la sangria

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous pouvez maintenant profiter de votre boisson d’été préférée en format glacé, avec ou sans alcool.

Portions : 6

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de repos : 4 heures

Ingrédients

125 ml (½ tasse) de vin rouge*

125 ml (½ tasse) de jus de raisin pur

125 ml (½ tasse) de jus d’orange pur

80 ml (⅓ tasse) d’eau

60 ml (¼ tasse) de pêches fraîches ou surgelées

60 ml (¼ tasse) de cerises fraîches ou surgelées

6 bâtons en bois

Moules à sucettes glacées horizontaux

Préparation

Dans une tasse à mesurer de 500 ml (2 tasses), mélanger le vin, le jus de raisin, le jus d’orange et l’eau. Couper les pêches et les cerises en dés. Insérer les bâtons dans les moules à sucettes glacées et répartir les fruits. Recouvrir avec le mélange de vin, puis congeler au moins 4 heures. Servir.

Se conserve 3 mois au congélateur.

* Pour une version sans alcool, remplacer le vin rouge par la même quantité de jus de raisin, tout simplement.

La recette est tirée du livre Tellement frais, publié aux Éditions de l’Homme.

