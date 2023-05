Burger à la jamaïcaine

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vos papilles se croiront sous les tropiques avec ce burger aux saveurs de la Jamaïque.

Portions : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients

1 grosse mangue fraîche

1 petit poivron vert

1 petit oignon rouge

1 lime

1 ml (¼ c. à thé) de flocons de piment fort

675 g (1 ½ lb) de porc haché maigre

45 ml (3 c. à soupe) de piment de la Jamaïque moulu (allspice)

5 ml (1 c. à thé) de sel

10 ml (2 c. à thé) de poudre d’oignon

10 ml (2 c. à thé) de poudre d’ail

6 pains à hamburger

Préparation

Préchauffer le barbecue à puissance élevée, pour atteindre environ 230 °C (450 °F). Trancher la mangue et le poivron en de très fines lanières. Couper l’oignon en deux, puis le trancher finement. Déposer dans un bol moyen. Presser la lime au-dessus du bol et ajouter les flocons de piment. Mélanger et réserver au réfrigérateur.

Dans un grand bol, mélanger le porc, le piment de la Jamaïque, le sel, la poudre d’oignon et la poudre d’ail. Avec les mains, façonner 6 galettes du même diamètre que celui des pains à hamburger. Déposer les galettes sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire 4 ou 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. Deux minutes avant la fin de la cuisson des galettes, réchauffer les pains sur la grille du barbecue. Les surveiller pour éviter qu’ils brûlent. Déposer les galettes sur la base des pains et garnir de salade de mangue et de poivron. Servir.

La recette est tirée du livre Tellement frais, publié aux Éditions de l’Homme.

