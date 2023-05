«Tellement frais»: une dose de bonne humeur

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

C’est le retour tant attendu des journées chaudes, et la nutritionniste Geneviève O’Gleman tombe à point en publiant Tellement frais, le 8e livre de recettes de sa populaire collection aux Éditions de l’Homme.

On a tous hâte à la belle saison, où l’on veut passer le plus de temps possible à jouer dehors. Pour l’occasion, l’animatrice de l’émission Savourer à ICI Télé propose des recettes colorées et rafraîchissantes, parfaites pour les pique-niques, les voyages en voiture et les douces soirées d’été à manger en plein air. « C’est vraiment un livre de vacances, s’exclame Geneviève O’Gleman. Avec mon équipe, on a rassemblé toutes les recettes qui nous rappellent des souvenirs d’été : les smores en camping, les pops, les glaces… »

Une collection de recettes gagnantes

Comme dans tous les ouvrages de sa collection, on y trouve un « bar à » comprenant plusieurs combinaisons possibles en lien avec le thème du livre. Pour celui-ci, les salades sont à l’honneur. On n’a qu’à choisir la vinaigrette qui nous plaît — oignons doux, chipotle, tamari ou César — et les garnitures qui nous feraient plaisir, et voilà !

Fidèle à sa signature, la nutritionniste présente 80 recettes toujours aussi simples à faire, santé et savoureuses. Le livre comprend aussi de nombreuses déclinaisons, comme le gravlax de saumon que l’on peut servir en garniture sur un pain plat, dans un taco déjeuner, en salade ou sur une planche à partager pour l’apéro.

Si on s’attend à voir des recettes de barbecue dans un livre de recettes d’été, son livre BBQ santé est là pour ça. Celui-ci a certainement sa propre personnalité et comme tous ceux de sa collection, il est complémentaire aux autres thèmes. « Après la parution de mon livre Réconfort sans effort à l’automne dernier, Tellement frais permet de faire la boucle et d’assurer la transition des menus d’hiver aux menus d’été », ajoute-t-elle.

On a donc tout ce qu’il nous faut pour recevoir les amis après une journée à la plage, improviser un party de ruelle entre voisins, ou encore planifier un brunch vite fait, bien fait à déguster sous le parasol. Et disons que les photos de Maude Chauvin et des stylistes Daniel Raiche et Marie-Christine Champagne ont de quoi nous mettre en appétit pour tous nos repas d’été !

Tellement frais, Geneviève O’Gleman, Éditions de l’Homme, Montréal, 2023, 240 pages. En librairie.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.