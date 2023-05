Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et les activités à ne pas manquer pour la fête des Mères.

Nouveau restaurant étoilé à Montréal

Notre scène gastronomique a séduit le couple formé de Phillip Frankland Lee et Margarita Kallas-Lee, le duo derrière le concept Sushi by Scratch, étoilé Michelin depuis 2021 à Montecito et établi dans cinq autres villes américaines… plus une canadienne depuis cette semaine ! Un nouveau Sushi by Scratch ouvre dans le Vieux-Montréal, avec l’approche qui a fait son succès : dans une salle à manger très intime (10 places seulement !), un menu dégustation progressif de 17 nigiris interprétés librement à partir de poissons et de fruits de mer locaux ou importés de Tokyo. Le tout accompagné de boissons japonaises (bière, cocktail, saké, whisky) triées sur le volet. De quoi faire vivre une expérience gourmande unique en son genre à une maman, n’est-ce pas ?

Arrivée remarquée à Québec

Inviter les mères de sa vie au prestigieux restaurant Champlain du Fairmont Le Château Frontenac, nommé en 2022 Meilleur établissement gastronomique en Amérique du Nord et centrale par les World Luxury Awards, constitue toujours une belle attention. Mais cette visite deviendra un véritable événement avec l’arrivée de Gabriel Molleur-Langevin à la tête de ce restaurant. Après plus de 15 années passées à des adresses d’exception comme Les Maisons Marcon en France, le Noma au Danemark, le Fäviken en Suède et le Mousso à Montréal, ce chef souhaite effectivement insuffler au Champlain sa vision saisonnière, locavore, voyageuse et technique de la gastronomie.

Photo: André-Olivier Lyra

Comme à Bologne

Les pâtes font partie des plats les plus populaires au Québec, et pour cause ! On peut les décliner de tellement de manières qu’on peut en manger tous les jours sans se lasser. Le Pasta Fest les célébrera donc pour une 4e fois du 11 au 24 mai, avec cette fois-ci un coup de projecteur sur une spécialité de la région d’Émilie-Romagne, le ragù bolognaise. Une vingtaine de restaurants de Montréal et de Québec interpréteront ce plat constitué de pâtes longues, de morceaux de viande, de légumes sautés et de tomates, puis leurs créations seront évaluées par Katie Parla, une réputée journaliste et guide culinaire basée à Rome qui viendra pour l’occasion. Nul doute qu’une invitation à manger un délicieux ragù bolognaise devrait plaire à de nombreuses mamans !

Photo: Pasta Fest

Magazine Caribou du printemps

Votre mère a la fourchette curieuse et l’appel de la route qui lui chatouille parfois les souliers ? Le plus récent numéro du magazine Caribou, qui s’intéresse ce printemps à la culture culinaire québécoise sous l’angle des 17 régions administratives, est maintenant en kiosque. Agrotourisme, tourisme autochtone, portraits d’artisans, road trip à L’Isle-aux-Grues, projet artistique inspiré du territoire, chroniques de l’animateur Christian Bégin et de la cheffe Colombe Saint-Pierre… Il est temps de rêver aux escapades et aux saveurs estivales. Achat en ligne possible à cariboumag.com.

Photo: Caribou

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.