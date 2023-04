Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et les activités du mois de mai à ne pas manquer.

Pizzas en fête

Pour une troisième année, les amateurs de pizzas d’un bout à l’autre du Canada pourront participer à la Semaine de la pizza, du 1er au 14 mai. Une nouvelle fois, des dizaines de restaurants du Québec proposeront pendant cette période une pizza conçue spécialement pour le festival. Et la créativité sera au rendez-vous, avec des créations salées (ou sucrées !) de tous les styles, de versions classiques à d’autres plus gastronomiques, surprenantes ou gargantuesques. Les festivaliers pourront de leur côté voter pour leurs pizzas préférées, dégustées dans les établissements ou livrées à leur porte. Visitez le site web du festival pour en savoir plus et pour vous inscrire. Et bon appétit !

Bal sucré pour une bonne cause

Après un hiatus de trois ans, le Bal sucré fera son grand retour le samedi 6 mai à l’Arsenal art contemporain. Organisée par le Jeune McCord philanthrope, cette soirée-bénéfice vibrante réunira plus de 700 jeunes professionnels autour d’une programmation mariant des prestations musicales, un bar ouvert commandité par la Distillerie de Montréal et une tonne de friandises. Tous les profits de l’événement enrichiront la programmation éducative du Musée et faciliteront son accès à plus de 10 000 enfants d’âge scolaire. Il est encore possible de s’inscrire !

Photo: Jiad Ghoussoub et Karel Chladek Musée McCord Stewart

Cidres du Québec en vedette

Du 4 au 14 mai, les producteurs québécois de cidre donneront rendez-vous aux gourmands lors de la 7e Semaine du cidre du Québec. Pendant 10 jours, adeptes comme curieux seront invités à prendre part à une pléthore d’activités dans des cidreries, des bars, des restaurants et des détaillants d’ici : visites d’installations, lancement et dégustation de nouveautés, ouvertures de terrasses, menus spéciaux, événements pour les cyclistes. Le cidre québécois sera célébré sous toutes ses formes et toutes ses saveurs.

Photo: iStock

Y viva España

Plat rassembleur par excellence, la paella compte d’excellents ambassadeurs au Québec, comme la famille Raposo, à la fois spécialiste en paellas géantes et fondatrice des prêts-à-cuisiner Paella Marisol. La gamme 1-2-3 olé (prête en 3 étapes), que l’on peut trouver sur le site web de l’entreprise ou dans des épiceries, comprend la base sèche nécessaire pour réaliser des paellas au poulet, aux fruits de mer ou végétariennes, pour deux à quatre personnes. Il est aussi possible de succomber, sous la même forme, à la fideua, une spécialité typique de la région de Valence, composée de vermicelles cuits dans un bouillon de poisson. Une bonne idée repas.

Photo: Paella Marisol

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.