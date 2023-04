Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les idées et les nouveautés pour célébrer le Jour de la Terre.

Salsa anti-gaspi

Après avoir évolué en restauration pendant ses études, le couple formé par Lysanne Bourret et Pierre-Olivier Gendron en a eu assez d’assister au gaspillage dans l’industrie alimentaire. Il a donc lancé en 2021 Pretty Ugly, une gamme de trois salsas à base de légumes et de fruits en surplus ou imparfaits destinés à la poubelle. En l’espace d’un an, les deux entrepreneurs sont passés d’une production de 300 à 30 000 pots par année, sauvant du même coup 60 000 livres de légumes, en plus de remporter plusieurs prix et d’embarquer trois « Dragons » dans leur aventure. En pleine croissance, Pretty Ugly vise maintenant la production de 70 000 pots de salsa, et s’apprête à lancer des croustilles de maïs à base de drèche de bière pour les accompagner. Une belle réussite d’économie circulaire.

Complètement banane

La banane n’est pas encore produite à grande échelle au Québec, mais elle représente 9 % de tous les fruits importés ici et fait partie de notre quotidien. Abordable, pleine de nutriments et de vitamine C, sucrant naturel, la banane est aussi utilisée dans beaucoup de recettes, si on ne la laisse pas trop mûrir. Le docteur en nutrition Hubert Cormier, auteur de 10 livres à succès aussi gourmands que colorés, a donc décidé de contrer le gaspillage de ce fruit (pelure comprise) en rédigeant Complètement banane. En plus de fournir une foule de données nutritionnelles accessibles à tous, ce livre contient 60 recettes, dont 40 de pains aux bananes. On y trouve aussi des recettes de muffins, de barres ou boules d’énergie, de beignes, de galettes, et plus encore. Un incontournable !

Photo: Saint-Jean Éditeur

Apéritif du Nord

La hausse des températures et l’ouverture des terrasses s’accompagnent toujours du lancement de boissons évoquant l’été. Une belle surprise nous attend ainsi cette semaine dans les SAQ avec l’arrivée d’un nouvel alcool signé Menaud, une distillerie charlevoisienne à laquelle on doit déjà des bières artisanales, un gin, une vodka et de délicieuses liqueurs puisant dans notre patrimoine naturel. Nommée tout bonnement Apéritif, cette création s’inspire des aperitivi italiens populaires pendant la saison estivale — pensez par exemple aux spritz et aux negronis. Elle se compose toutefois uniquement de fruits nordiques : baies d’argousier, camerise et baies d’épine-vinette. Cet assemblage donne une touche d’originalité à un produit normalement connu pour son goût franc d’oranges, tout en évitant l’importation d’agrumes de l’étranger. À déguster sur glace ou dans un cocktail dès maintenant.

Photo: Menaud

