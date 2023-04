Mayonnaise printanière

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Fin avril, début mai, c’est le début des pique-niques. C’est aussi le temps des crevettes nordiques et du homard (et donc des guédilles). Quels que soient vos sandwichs préférés à apporter en pique-nique, à glisser dans les lunchs et à savourer sur le balcon ou dans la cour, que diriez-vous de les garnir d’une mayonnaise 100 % locale, inspirée des verdures de ce début de printemps ? À décliner, naturellement, au fil des mois selon les ingrédients d’ici que vous avez !

Donne environ 310 ml (1 ¼ tasse)

Ingrédients

La base

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre, de verjus ou de jus de marinade

2 c. à thé (10 ml) d’eau (si jus de marinade, omettre l’eau et mettre plus de jus)

Une pincée de sel

1 jaune d’oeuf

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde forte

¾ tasse (180 ml) d’huile de tournesol

¼ tasse (60 ml) d’huile de caméline (ou plus d’huile de tournesol)

Les ajouts printaniers

¼ tasse d’un mélange de ciboulette et d’oseille hachées ou d’un mélange d’autres herbes fraîches qui poussent au printemps chez vous

Les ajouts locaux (au choix)

1 c. à thé (10 ml) d’algues en flocons

1 c. à soupe (15 ml) de sauce piquante ou 1 c. à thé (5 ml) de piment gorria

1 c. à soupe (15 ml) de poudre de champignons séchés

3 c. à soupe (45 ml) de pesto de fleur d’ail

1 c. à thé (5 ml) de poivre des dunes moulu

Préparation

1. Au micro-ondes, chauffer 30 secondes le composé acide de votre choix (vinaigre, verjus ou jus de marinade) avec l’eau et le sel.

2. Dans un grand bol, fouetter le jaune d’oeuf avec la moutarde.

3. Verser les huiles dans un contenant muni d’un bec verseur. En fouettant continuellement, ajouter d’abord l’huile très lentement (crucial !) pour bien l’émulsionner avec le jaune d’oeuf et la moutarde. Ajouter ainsi la moitié de l’huile doucement en fouettant vigoureusement.

4. Incorporer ensuite la moitié du mélange chaud d’acidité en continuant de fouetter.

5. Ajouter la moitié de ce qui reste d’huile en fouettant.

6. Ajouter le restant du mélange d’acidité et finir par le reste de l’huile.

7. Incorporer à la mayonnaise les ajouts printaniers et locaux.

Astuces

Privilégier un grand bol et un gros fouet souple pour permettre à l’air de bien entrer dans la préparation pour monter la mayonnaise. Vous pouvez aussi rouler un linge humide en forme de beigne et le mettre sous le bol pour le stabiliser lors du fouettage. Si vous possédez un batteur sur socle, procédez de la même façon avec son fouet.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.