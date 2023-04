Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les idées et activités printanières à ne pas manquer.

Emplettes créatives

De retour les 22, 23, 29 et 30 avril prochains, le Marché du printemps du collectif Créatif MTL réunira au Locoshop Angus 180 artisans du Québec pour faire rayonner les talents d’ici dans plusieurs sphères : vêtements, accessoires, oeuvres d’art, décoration et produits gourmands. Ce dernier volet comptera une vingtaine d’exposants, parmi lesquels on retrouvera des noms bien connus comme les tartinades chocolatées Allo Simone, les sirops d’érable racés Nos cabanes, ainsi que les barres à cuisiner de The Foodie Family. Il sera aussi possible d’y découvrir d’autres délices, comme les alléchantes brioches de Viva Panettone, les originales dattes farcies de La Dattery, ou encore les surprenants prêts-à-cuisiner Dunord, dont un ramen gaspésien et un daal boréal. Nos papilles ne s’ennuieront pas une seconde !

Recettes de famille élargie

Qui n’aime pas Hélène Laurendeau ? Cette nutritionniste ferrée, communicatrice hors pair, voyageuse aguerrie et gourmande assumée est omniprésente dans les médias depuis plus de 35 ans. Mais c’est la première fois qu’on peut savourer un pan de son quotidien alimentaire ! Voici effectivement ce que propose son nouveau livre Ma cuisine, qui regroupe 80 recettes sélectionnées parmi ses propres créations, celles de sa parenté et d’amis chefs ou producteurs. Ce joyeux mélange des genres aboutit à des classiques familiaux comme la tarte au citron de sa grand-mère, des recettes nutritives comme la laitue croquante, sauce crémeuse au bleu, des astuces antigaspi comme les crêpes farcies de restes salés et sucrés, et d’autres pour se simplifier la vie, comme sa pâte à tarte au robot. Un livre accessible, coloré, plein d’anecdotes et ultrasympathique, à l’image de sa créatrice.

Photo: Sophie Carrière

Gestion de frigo et de repas 2.0

L’intelligence artificielle offre bien des possibilités, dont celles de nous aider à gérer le contenu de notre frigo et de faciliter la préparation de nos repas. Deux nouvelles applications mijotées au Québec viennent justement combler nos pannes d’inspiration et nous permettre d’économiser. Le chef et animateur Ricardo Larrivée vient ainsi de lancer Mon Ricardo+, qui permet d’obtenir des recommandations, de regrouper ses recettes préférées, de planifier ses repas et de dresser sa liste d’épicerie. Et de son côté, ChefTouski, créé par deux partenaires de Val-d’Or, est un chef virtuel conversationnel bilingue entre autres capable de s’adapter à tous ses utilisateurs (allergies, modes alimentaires, enfants, etc.), ainsi que de créer de manière instantanée des recettes personnalisées à partir de ce qui reste dans le frigo. À tester !

Photo: iStock

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.