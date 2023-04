Quoi faire pousser pour vos barbecues

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Planifier son jardin en vue de faire griller ses récoltes, en voilà une bonne idée ! Parce que contrairement à ce qu’on pourrait penser, le barbecue, ce n’est pas que pour les steaks, les boulettes à hamburger et les saucisses à hot-dog. Rébéca Rouleau, propriétaire des Serres Dame Nature, à Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, et Jean-Philippe Lavoie, « BBQ Master » chez BBQ Québec, nous offrent leurs meilleurs conseils afin d’incorporer plus de légumes — vos légumes ! — à votre menu de grillades cet été.

Qu’on fasse pousser ses légumes ou ses herbes à partir de nos semis plantés dans un grand potager dans la cour arrière ou à partir de plants achetés dans un centre jardinier et rempotés sur le balcon en ville, une chose est certaine : ils peuvent être cuits sur le gril.

Tout d’abord, évitez de faire cuire les légumes en papillote ou sur des brochettes, suggère Jean-Philippe Lavoie, cofondateur, avec son frère, de l’entreprise BBQ Québec. Puisque chaque légume n’a pas le même besoin en chaleur, la cuisson pourrait alors être inégale. Mettez-les plutôt directement sur le gril !

« Le barbecue offre une cuisson plus stable que celle d’un four, explique l’expert du gril. On utilise la chaleur très vive pour faire griller ses légumes gorgés d’eau (comme les asperges, les poivrons, les aubergines, les courgettes) et avec la chaleur indirecte stable, on cuit longtemps ceux qui sont très denses, comme les pommes de terre. On peut aussi faire fumer nos aliments. » Bien huilés et assaisonnés, les légumes seront ainsi plus juteux et hautement savoureux.

Si on a seulement un tout petit espace à consacrer à son autonomie alimentaire, on opte d’abord pour des plants d’herbes fraîches qui serviront à assaisonner les grillades estivales. Parmi les clients des Serres Dame Nature, les plus populaires sont toujours le romarin, la menthe et la sauge. « Les gens les ajoutent aux marinades ou en finition de cuisson afin d’en garder toutes les saveurs », note Rébéca Rouleau.

Le romarin se marie très bien au poulet grillé, la menthe ajoutera de la fraîcheur sur des kebabs d’agneau et la sauge rehaussera les saveurs des légumes. Et on n’oublie pas de se réserver une petite partie de son potager pour les verdures, dont on ajoutera les feuilles dans les burgers et les sandwichs.

Puis il y a les piments forts, qui sont, chez Serres Dame Nature, parmi les plants les plus populaires de la saison du barbecue : « Le Trinidad Scorpion Butch T, un des plus forts au monde, est très à la mode chez nous. » Un plant de piments produit beaucoup, on pourra donc le cuisiner de plusieurs façons : grillé, fumé ou séché.

Envie d’un défi de petite taille ? Selon la maraîchère, il y a un fort engouement pour les pommes de terre grelots, qu’on peut maintenant faire pousser sur son balcon à l’aide de pots en géotextile (de type « smart pots ») spécialement conçus pour ce miniformat de patate. Les pommes de terre grelots cuites au barbecue, croustillantes à l’extérieur, tendres à l’intérieur, accompagnent parfaitement une viande grillée ou se transforment en salade de patates à apporter à son prochain pique-nique.

Finalement, si vous avez un grand espace pour cultiver, ajoutez l’asperge à votre potager. « C’est un plant vivace, fait remarquer Rébéca Rouleau. Vous en récolterez pendant des années ! »

Ajoutez-y des fruits ! Vos récoltes fruitières aussi peuvent passer sur le gril ! Jean-Philippe Lavoie suggère de faire griller des pommes (qui feront une excellente garniture sur une pizza maison), du melon (à ajouter dans une salade-repas) ou des tomates (« fumées lentement sur bois d’érable puis écrasées à la fourchette, ça fait la meilleure sauce à pizza au monde ! »).

Quels accessoires pour les légumes ? Jean-Philippe Lavoie, de BBQ Québec, propose ces deux outils qui révolutionneront votre façon de cuire vos légumes sur le gril.

Plancha. Cette plaque de cuisson, traditionnellement utilisée pour faire cuire des tapas, permet de faire facilement griller et fumer les légumes sans que rien ne tombe dans les craques du gril. Essayez-la avec des champignons sauvages (cueillis à la main !) ou des oignons verts, par exemple.

Panier à rôtissoire. Pour une cuisson des légumes uniforme, essayez le panier à rôtissoire en acier. Déposez-y des pommes de terre coupées en frites, des brocolis ou des choux-fleurs, entre autres légumes, et tournez-le manuellement ou à l’aide d’une tige de tournebroche. Ils seront ainsi parfaitement cuits à l’intérieur et grillés à l’extérieur.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.