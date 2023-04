Un autofiction sur le côté amer du chocolat

Après avoir été éclaboussé par une voiture, Abéna reçoit une petite boîte en guise d’excuse. Ce paquet aux couleurs de la Suisse contient quelque chose d’inusité et de profondément commun : du chocolat. Abéna, qui plante et récolte des fèves de cacao depuis son plus jeune âge, est alors transformé. Comment l’asservissement peut-il devenir aussi exaltant ?

Cette dichotomie entre le dur labeur dans les plantations de cacao et le plaisir gourmand du chocolat est le point de départ du récent ouvrage de Samy Manga Chocolaté. Le goût amer de la culture du cacao, une autofiction puisée à même les forêts équatoriales de son enfance sous la dictature des patrons de l’or vert. En entretien avec Le Devoir, l’auteur, poète et militant camerounais, relate : « Ma rencontre avec le chocolat [au tournant des années 2000] m’a réveillé. Ça m’a créé un choc, et tout le reste s’est ouvert ; j’ai commencé à voir les dégâts environnementaux, ce qu’on utilisait comme produits chimiques, les impacts sur la santé des gens. J’ai fait le lien entre ce que j’avais vécu dans les plantations et l’industrie qui base sa richesse sur la production. Vous savez, un kilo de cacao demande des semaines de préparation. Et en Suisse seulement, chaque personne consomme 11 kilos de chocolat par année. »

Pour illustrer cette réalité qui se vit dans les petits villages africains, on y suit son alter ego, Abéna, qui travaille avec son grand-père dans les plantations de cacao près de la ville de Yaoundé, au Cameroun. Vaillant et éveillé, il prend conscience de la pauvreté des producteurs, des rapports de force néocoloniaux et de l’esclavagisme, dont le travail forcé des enfants qui ne sauront jamais ce qu’est le chocolat. Il discerne aussi les empoisonnements aux pesticides et les conséquences de cette monoculture sur la biodiversité. Consterné et résolu à consacrer sa vie au savoir, Abéna réussira tant bien que mal à quitter les plantations pour en faire son sujet de thèse à l’université.

Par sa plume qui transforme la révolte en hommage aux ancêtres, où le devoir de mémoire sert à informer, Samy Manga veut éveiller les consciences à travers son récit. « Selon moi, c’est la mission première d’un écrivain. Arrêtons de faire comme si on ne savait pas ce qui se passe. Voici ce qui se passe dans les plantations de cacao. Est-ce que l’on trouve que c’est une démarche normale sur le plan de l’environnement, de la dignité humaine, de la productivité et du capitalisme ? Une fois qu’on est conscient, il faut trouver des solutions […] Ce livre, c’est un peu la voix des enfants du village, et mon enfance est le moteur de ma démarche écologiste. »

Manger du chocolat les yeux fermés

Le chocolat n’est pas originaire d’Afrique, mais de l’Ancien Mexique. Sa culture a été importée par les Français afin d’assurer une mainmise sur les colonies. Ces faits, selon M. Manga, démontrent les deux servitudes au coeur du livre ; celle des planteurs et celle du consommateur. Très peu de personnes connaissent l’autorité des multinationales tandis que certaines compagnies font miroiter du chocolat prétendu responsable pour dédouaner les clients. Il était donc essentiel pour l’auteur de donner le plus de données possible. « Il y a des gens qui ont lu mon livre et qui me disent : “Samy, tu exagères !” Mais c’est ce qui se passe pour vrai. Beaucoup de consommateurs ne sont pas au courant de tout ce qu’il y a derrière le chocolat. À la limite, il faudrait avoir des étiquettes “chocolat équilibré sans esclavage !” »

Samy Manga n’a pas la prétention de vouloir supprimer le chocolat, qui est une « partie de notre héritage alimentaire mondial, comme le blé, le riz, le haricot ». Par contre, il estime qu’une fois qu’on est informé des problèmes sérieux, pour l’environnement notamment, il est primordial de réguler l’industrie, de produire moins, de conserver les terres vierges et d’éviter de nuire à la biodiversité.

De son côté, parce qu’il estime que la vérité ne se cache pas, il continuera d’apporter du chocolat au village chaque fois qu’il y retournera. Pour s’assurer que le plaisir gourmand dérivé du cacao qui germe sur leurs terres arrive dans les assiettes de ceux qui le cultivent.

Chocolaté. Le goût amer de la culture du cacao Samy Manga, éditions Écosociété, Montréal 2023, 136 pages