Sans électricité, que faire avec les aliments au réfrigérateur et au congélateur?

Des centaines de milliers de personnes manquent de courant depuis mercredi soir. Plusieurs se demandent quoi faire avec le contenu de leur réfrigérateur et de leur congélateur lorsque ces pannes s’étirent sur plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Le premier conseil est d’éviter d’ouvrir la porte de ces appareils ménagers le plus possible. Moins il y a d’entrée d’air, plus les aliments se conservent longtemps.

Ensuite, si vous disposez d’un thermomètre, c’est « l’outil idéal et indispensable » pour vérifier si la température du réfrigérateur se situe encore entre 0° et 4 °C, recommande le gouvernement du Québec. La nourriture déjà entreposée à cette température devrait demeurer froide pour environ 4 à 6 heures.

Le volume occupé change aussi la température interne : les aliments restent plus froids plus longtemps dans un réfrigérateur plein.

Le chiffre à retenir : au-delà d’une panne de 6 heures, il faut songer à faire un sérieux ménage, indique aussi le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). La majorité des clients d’Hydro-Québec privés d’électricité se retrouvent dans ce cas de figure jeudi et devront donc faire le tri.

La salubrité alimentaire reste importante pour passer à travers ces journées compliquées. Ces conseils sont donnés en général par nos institutions publiques, mais le test reste toujours de regarder les « signes de détérioration », l’apparence « suspecte » ou encore l’odeur, écrit le MAPAQ.

Le gouvernement a bâti un tableau utile à consulter pour savoir quels aliments peuvent être sauvés au-delà de ces 6 heures de panne.

Des condiments comme la mayonnaise maison, la sauce tartare devront aussi être jetés. Les laitages frais sont en général à mettre à la poubelle, comme la crème, le fromage à pâte molle ou les contenants ouverts de yogourt. Les fromages à pâte ferme se conservent quant à eux plus longtemps. Les plats préparés, qu’ils soient cuits ou crus, devraient aussi être mangés dans les premières heures de la panne, sans quoi ils seront malheureusement gaspillés.

Pour le congélateur

Le délai à retenir pour les aliments congelés est plus variable : le MAPAQ parle d’une conservation jusqu’à 48 heures dans un congélateur rempli à pleine capacité.

Si votre congélateur est à moitié rempli, le temps de conservation est plutôt de 24 heures.

Il faut éviter d’ouvrir la porte du congélateur le plus possible. C’est après le retour de l’électricité que vous pourrez vérifier l’état de décongélation des aliments.

Les aliments qui sont seulement décongelés en partie peuvent être recongelés, à condition que leur centre soit encore dur.

La nourriture décongelée, mais qui est restée à une température en bas de 4 °C (comme dans un réfrigérateur par exemple), peut être cuite immédiatement ou recongelée une fois cuite.

Il faut ensuite départager les aliments totalement décongelés.

Tout ce qui est fromage à pâte dure, produits de boulangeries (pains, gâteaux, biscuits) ou jus de fruits pasteurisés peut retourner au congélateur.

Les aliments périssables comme les viandes, volailles, poissons ou fruits de mer, oeufs, plats préparés devront être jetés s’ils sont exposés à une température de moins de 4 °C.

Solutions de rechange

Plusieurs supermarchés et pharmacies demeurent ouverts malgré les pannes pour les besoins immédiats. D’autres autorités de santé publique, notamment canadienne et américaine, suggèrent d’utiliser une glacière remplie de glace pour y placer des aliments plus fragiles. Les températures seront clémentes vendredi, ce qui exclut un entreposage à l’extérieur, car la température doit être inférieure à 4 °C.

Dans les communautés et les groupes de quartier en ligne, plusieurs personnes offrent aussi du dépannage en libérant de l’espace dans leur propre réfrigérateur.