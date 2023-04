Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés à ne pas manquer pour Pâques.

Chocolats de champion

À la tête de sa fabrique à Boucherville depuis 2005, le chocolatier Christophe Morel est un champion de cette spécialité. Vainqueur de plusieurs compétitions internationales, sculpteur de chocolat impressionnant, ambassadeur de la maison Cacao Barry et formateur de nombreux professionnels, cet artiste parcourt le monde et ne manque jamais d’imagination quand il s’agit de créer des douceurs chocolatées. Pour Pâques, il a conçu avec son équipe une vaste gamme de chocolats à partir de moulages en 3D réalisés avec des chocolats Cacao Barry et Callebaut : amusants oeufs chapeautés à la londonienne ou d’un casque, oeufs à la coque pralinés, basse-cour complète et tablette thématique colorée… La boutique en ligne du chocolatier regorge tout le temps de nouveautés, alors n’hésitez pas à lui rendre visite souvent.

Bon en caramel

La Lichée, une petite entreprise de la région de la Capitale-Nationale disposant de nombreux points de vente à travers le Québec, s’est donné depuis 2017 pour mission de nous faire retomber en enfance avec des caramels au beurre aussi bons que ceux de nos grands-mères. Après avoir créé 11 variétés de caramel (à la fleur de sel, à l’érable, au chocolat, à la citrouille épicée, etc.), les fondateurs de la Lichée ont travaillé pendant deux ans à l’élaboration d’un nouveau produit : le caramel végane à la noix de coco. Sans lactose, sans gluten et sans source animale, ce produit se distingue par sa texture onctueuse et son délicat arôme de noix de coco. Une idée parfaite pour se sucrer le bec pour le brunch de Pâques !

Photo: La Lichée

Un tout premier Bù Signature

Pour Jessica Harnois, Pâques coïncide avec l’arrivée d’un premier vin Bù… dans la section Cellier de la SAQ ! Effectivement, après avoir conquis depuis 2016 les Québécois avec sa gamme de vins rouges, blancs et mousseux dans les épiceries et dépanneurs de la province, la sommelière revient à ses anciennes amours, du temps où elle achetait de grands crus pour la société d’État, en replongeant dans le vignoble bordelais. Bù Signature Haut-Médoc est un bordeaux d’appellation d’origine contrôlée élégant, aux tanins soyeux et aux arômes de fruits noirs tels que le cassis et la mûre. Il est aussi d’un rapport qualité-prix surprenant, à l’image des vins Bù déjà commercialisés. Il peut être servi de l’apéro au dessert, notamment avec des viandes rouges grillées ou braisées, ainsi que des fromages. À découvrir.

Photo: Pierre Bourgault

