Montréal, pôle de la gastronomie durable

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Connue pour sa généreuse scène culinaire, la métropole montréalaise est également en train de devenir un lieu de vie et une destination touristique où l’alimentation et la gastronomie brillent tout autant par leur créativité que par leur côté durable.

Lorsqu’on l’observe de loin, Montréal ressemble à beaucoup d’autres villes d’Amérique du Nord. On y côtoie comme ailleurs l’étalement urbain, l’excès de béton, les îlots de chaleur, le trafic routier, la densité des habitations. Mais on y voit aussi champignonner les espaces verts, les pistes cyclables, les jardins urbains et les initiatives écoresponsables.

Parce que Montréal change et que ses citoyens, tout comme ses visiteurs, sont de plus en plus sensibles aux valeurs locales et environnementales de ce qu’ils consomment, la municipalité a décidé de faire de cette métropole un modèle en matière d’écoalimentation. En mai 2022, elle a adhéré à la Déclaration Good Food Cities du C40, avec pour objectif de promouvoir une alimentation plus saine, une réduction du gaspillage alimentaire et de 60 % des émissions de gaz provenant des aliments. Elle a également banni, depuis le 28 mars dernier, une bonne partie des plastiques à usage unique de l’industrie alimentaire, et vient juste d’intégrer les rangs du Conseil mondial du tourisme durable.

Les efforts de Montréal pour se distinguer à titre de capitale gastronomique durable ont commencé à porter leurs fruits, puisqu’elle a été nommée, à l’automne 2022, la destination la plus durable d’Amérique du Nord — et la troisième au monde, quand même ! — par le Global Destination Sustainability Index. Mais de tels résultats ne se bâtissent pas juste sur des politiques municipales. Montréal regorge effectivement d’acteurs qui s’activent depuis des années en vue de cet objectif.

Vers une gastronomie consciente

Qu’est-ce qu’une gastronomie durable dans un contexte urbain ? Aurélie de Blois, porte-parole de l’Office montréalais de la gastronomie (OMG), créé par Tourisme Montréal, nous répond : « Ce principe comprend la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction de l’empreinte carbone, les circuits courts, ainsi qu’une valorisation des métiers de cette industrie. »

L’OMG travaille donc de concert avec les professionnels — producteurs, transformateurs, artisans, restaurateurs — de la métropole pour structurer leurs actions en vue d’encourager le développement d’une gastronomie à la fois régénératrice et profitable économiquement.

« En ce sens, explique-t-elle, notre collaboration avec Arrivage, une plateforme qui met en relation directe les producteurs/artisans alimentaires et les commerces ou établissements sans intermédiaire, est un bon exemple de mise en valeur des circuits courts. La journée Tous dans la même assiette, que nous avons tenue le 1er novembre 2022, a également réuni toute l’industrie pour mobiliser, inspirer et stimuler des projets structurants “de la fourche à la fourchette”. »

On peut greffer à ces initiatives celle, au mois de février, d’un premier coffret gourmand 100 % Montréal, contenant toutes sortes de produits conçus et préparés sur l’île, comme une tartinade de la gamme Rescapés à base de fruits invendus en épicerie, ou bien une sauce à poutine réalisée par Les 400 pieds de champignon, une ferme champignonnière de la métropole. « Nous sommes reconnus à Montréal pour notre smoked meat, nos bagels et nos festivals gourmands (plus de 40). Mais il y a tant d’autres trésors à découvrir ! » s’exclame la porte-parole.

L’agriculture urbaine de Montréal

La métropole montréalaise compte bon nombre de restaurants aux pratiques écoresponsables. Au Super Qualité, les plats pour emporter se commandent dans des contenants en métal. Au Candide, on prépare 4000 litres de conserves pour éviter les importations en hiver. À la Panthère verte, on donne des réductions aux clients qui apportent leurs propres contenants. Les exemples de la sorte abondent.

On sait moins, cependant, que Montréal compte plus de 50 entreprises agricoles, 111 houblonnières, 48 poulaillers et 224 ruchers. La coopérative Centrale agricole à elle seule rassemble 18 entreprises, dont un vignoble sur toit, un élevage d’insectes comestibles, une cidrerie, dont une des cuvées est réalisée à base de fruits glanés en ville, une semencière de plantes potagères… et le tout premier producteur piscicole urbain du Québec, Opercule.

Ce dernier projet, né en 2017 sous l’impulsion de Nicolas Paquin et de David Dupaul-Chicoine, alors étudiants en aquaculture en Gaspésie, est très intrigant. En dehors du fait que la pisciculture ne jouit pas toujours d’une excellente image en matière de qualité et d’hygiène, notamment en Asie, on s’attendrait à ce qu’une entreprise de ce type voie davantage le jour près d’un cours d’eau que dans le sous-sol d’une installation urbaine.

« Nous n’avons pas choisi Montréal par hasard, indique cependant Nicolas Paquin. L’eau y contient moins de phosphore qu’en région ; nous n’avons qu’à en prélever le chlore pour qu’elle soit parfaitement adaptée à des poissons. » Cet élément central, conjugué au coût locatif attractif de la Centrale agricole, ainsi qu’à la possibilité de livrer des ombles chevaliers vraiment frais aux restaurateurs et aux épiciers locaux, a été déterminant.

Les deux entrepreneurs ont aussi doté leur concept d’une démarche environnementale et durable grâce à un système en circuit fermé utilisant de 100 à 200 fois moins d’eau que la normale. « Nous récupérons à peu près 99,8 % de l’eau utilisée et la traitons avec plusieurs filtres biologiques et UV. Nous faisons également attention à tout ce qui pourrait nous empêcher d’élever des poissons de manière écologique. Nos oeufs de poisson du Yukon sont sans maladie, l’hygiène est stricte dans nos installations, la qualité de l’eau est très surveillée », explique M. Paquin.

La capacité actuelle de production d’Opercule est de 500 kg par semaine, ce qui lui permet de desservir les commerces de plusieurs quartiers montréalais de poissons tués le jour même de leur vente pour éviter toute forme de gaspillage. « Nous pourrons augmenter cette production quand la clientèle, qui consomme encore 95 % de poissons importés, sera au rendez-vous », ajoute le pisciculteur, qui croit fermement en l’avenir prometteur de l’agriculture urbaine et, plus globalement, de la gastronomie durable à Montréal. Un mouvement écocitoyen fascinant à suivre.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.