Érable à boire : un terreau d’innovations

L’engouement des Québécois pour les produits locaux a permis à plusieurs filières, dont celle des alcools d’érable ou à l’érable, de connaître une croissance marquée. À tel point que la confusion règne souvent entre les noms, les caractéristiques et les occasions pour maximiser leur dégustation. Mais pas de panique ! Nous avons demandé à deux professionnels de nous guider dans ce dédale et de nous faire partager leur vision de ce secteur.

Acers, acérums, vins, eaux-de-vie, spiritueux, crèmes, liqueurs et boissons… Les alcools à l’érable sont de plus en plus nombreux sur le marché. La SAQ à elle seule en propose 73 différents, mais on en dénombre encore plus dans les érablières et les distilleries. On imagine donc sans peine l’hésitation qui peut s’emparer de bien des gens quand ils doivent jauger les produits qui correspondront le mieux à leurs goûts et à l’utilisation qu’ils veulent en faire.

Trois grandes catégories

Pour dissiper les doutes, Nathalie Decaigny, du Domaine Acer, le tout premier acériculteur à avoir réalisé des alcools d’érable (et non à l’érable) au Québec, nous explique qu’il existe trois principales catégories de boissons alcoolisées à l’or liquide du Québec : les produits aromatisés à l’érable, constitués d’une base d’alcool (vin, cidre, whisky, etc.) à laquelle on ajoute du sirop d’érable, si bien qu’ils sont toujours sucrés ; les produits d’érable distillés (acérums ou eaux-de-vie d’érable), obtenus à partir de la distillation d’un vin fermenté d’érable et qui contiennent plus de 35 % d’alcool ; et, enfin, les produits d’érable fermentés (acers ou vins de sève d’érable), qui misent sur la transformation du sucre contenu naturellement dans la sève d’érable en alcool à l’aide de levures et qui affichent 17 % d’alcool au maximum.

À partir de ce principe, la créativité n’a pas de bornes. Ou, du moins, elle est en train tranquillement de se codifier grâce aux producteurs eux-mêmes, qui ne veulent pas que le flou artistique autour des alcools d’érable mène à peu près à n’importe quoi.

Des produits distinctifs

Le palais des Québécois, traditionnellement sucré, apprécie depuis des années des alcools aromatisés à l’érable, comme les gammes de liqueurs, de spiritueux et de crèmes alcoolisées Coureur des bois et Sortilège. La Distillerie Shefford, située en Estrie et acquise en 2020 par la famille d’acériculteurs Bourassa, propose des produits de cette gamme, à savoir un whisky à l’érable et une crème à l’érable.

« Nous y intégrons nos meilleurs sirops d’érable, si bien que le goût de notre whisky Tomahawk, qui bénéficie de trois ans de vieillissement, se rapproche davantage de celui d’un cognac que de celui d’un whisky habituel, avec une note d’érable en plus », indique Hugo Bourassa.

Le copropriétaire de la distillerie est également fier de proposer un gin et une vodka dont l’alcool de base, normalement constitué de grains, est réalisé avec de l’eau d’érable distillée provenant de l’érablière, ce qui aboutit à des produits à la texture plus enrobante et plus accessible. Il avoue toutefois être un adepte des deux acérums — un blanc et un brun vieilli — de sa gamme.

« L’acérum est selon moi l’une des meilleures expressions de notre terroir, dit-il. Ce n’est pas un alcool sucré, mais il est entièrement conçu à base de sirop d’érable distillé et répond à un cahier des charges strict qui garantit la qualité du produit, sans nous empêcher d’être créatifs. » L’acérum brun de la Distillerie Shefford est d’ailleurs vieilli pendant deux ans dans de petits tonneaux ayant déjà accueilli du whisky et du sirop d’érable, ce qui lui donne une belle complexité.

Vinifier de la sève d’érable

Nathalie Decaigny et son conjoint, Vallier Robert, ont assisté au développement de la filière des alcools d’érable. Dans les années 1990, Vallier l’a même provoqué, en travaillant pendant plusieurs années auprès d’experts de toutes sortes (oenologues, vignerons, chimistes, conseillers du MAPAQ), alors qu’il n’existait pas encore de permis de production de boissons alcoolisées à base d’érable.

De cette longue suite d’essais et d’erreurs est née une gamme particulière de produits à la frontière de l’acériculture et de la viticulture : les acers, plus communément appelés vins de sève d’érable. « On pense souvent que, comme ils proviennent de l’érable, ces alcools sont sucrés et sans complexité. Mais nous avons prouvé qu’ils pouvaient confondre les plus sceptiques, avec un large spectre de couleurs, de sucrosités et d’arômes », explique Mme Decaigny.

Concrètement, en sélectionnant et en assemblant des sirops d’érable comme on le ferait avec des cépages de raisins, et en jouant avec les levures et les temps de fermentation, le Domaine Acer a conçu une gamme de produits uniques en leur genre.

« Notre approche est toujours celle de la pureté, indique Nathalie Decaigny. Nous nous demandons ce que l’érable peut nous raconter, comment il veut s’exprimer. C’est un produit naturel et durable exceptionnel qui possède un immense potentiel. Et il nous octroie un espace de liberté tout aussi vaste ! »

Le Domaine Acer, la Distillerie Shefford et les nombreux acteurs que compte la filière des alcools à base d’érable ou à l’érable sont donc des innovateurs. « Mais nous contribuons aussi à développer l’identité du boire québécois, au même titre que les vins et les cidres nordiques », ajoute Nathalie Decaigny, qui nous laisse espérer de bien belles choses pour l’avenir.

