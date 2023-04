Le chocolat de Pâques, version fin gourmet

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La grande fête annuelle du chocolat arrive à grands pas et, depuis plusieurs semaines déjà, une foule de cocos et d’animaux de basse-cour font de l’oeil aux badauds dans les vitrines des magasins. Mais parallèlement à cette offre de chocolats industriels venus souvent d’ailleurs, il s’en développe une autre, locale, sensible à la qualité des ingrédients et aux humains qui les produisent. Bienvenue dans l’univers pascal des ambassadeurs « de la fève à la tablette » québécois.

Alors qu’on en parlait à peine il y a dix ans, les chocolats de la fève à la tablette — ou « bean to bar » — produits au Québec attirent un nombre croissant de gourmands et de professionnels, qui n’hésitent plus à payer plus cher pour goûter la différence qualitative, locale et éthique de ces produits.

Cette différence, la Péruvienne d’origine Elfi Maldonado — qui n’aimait pas le chocolat à la base, il faut le préciser — et son compagnon, Maxime Simard, y ont immédiatement succombé et ont décidé d’y consacrer leur carrière en fondant, en 2017, Qantu. Cette petite entreprise de bean to bar » rafle, depuis, toutes les médailles des concours internationaux avec ses chocolats d’origine.

Ils ne sont pas les seuls à avoir fait le saut. Le Québec compte désormais une poignée de producteurs de la sorte, comme Palette de Bine, Chocolats Monarque, Avanaa et Chaleur B chocolat. Et encore plus de chocolatiers, pâtissiers et transformateurs qui utilisent ces chocolats dans leurs créations. C’est le cas, par exemple, d’Allo Simonne, une entreprise de tartinades chocolatées haut de gamme arrivée sur le marché comme un ovni en 2017 et qui vend, à présent, plus de 30 tonnes de produits chaque année.

Une forte demande

Si on peut comprendre que les amateurs de bons chocolats puissent s’offrir de temps à autre des tablettes, du cacao ou des tartinades de qualité, qu’en est-il à la période de Pâques, au cours de laquelle les propositions abondent, souvent à moindre prix ? Eh bien, il semblerait que, comme pour Noël, la fête pascale fasse désormais partie du calendrier des artisans du bean to bar. « C’est une belle vitrine pour nos chocolats, et la demande est forte pour marquer cette tradition », reconnaît Elfi Maldonado.

Cette année, Pâques se célébrera donc chez Qantu avec plusieurs propositions salivantes : un oeuf fait de cacao blanc (et non de chocolat blanc, qui ne contient que du beurre de cacao) fourré au praliné et recouvert ou non de noisettes caramélisées ; un autre oeuf croustillant contenant du maïs croquant ; des petits lapins en chocolat noir ou au lait « pour les puristes » ; et, finalement, une tablette du bonheur réalisée avec du chocolat au lait et des morceaux de caramel croquant aux épices péruviennes.

« Pour Pâques, nous sortons de notre zone de confort pour créer des produits plus gourmands, explique Maxime Simard. Mais nous utilisons les mêmes chocolats d’origine pour les faire, nous avons la même éthique de travail et les mêmes valeurs que d’habitude. C’est pour ces éléments que nos clients nous apprécient. »

Photo: Qantu

Des créations irrésistibles

Chez Allo Simonne, tout le monde s’active aussi en ce moment, car pour une troisième année, l’entreprise propose, pour Pâques, des douceurs chocolatées qui se vendent comme des petits pains chauds. La gourmandise est, en effet, au rendez-vous avec de petits (une bouchée) ou grands oeufs fourrés à la réputée tartinade pralinée ou au sarrasin de la marque. Un mendiant au gianduja, une pâte de chocolat et de noisettes, parsemé d’oranges confites, de pacanes et de griottes séchées, ainsi qu’un lapin renfermant des noisettes concassées sont également au menu. Et tout cela est élaboré avec du chocolat bean to bar québécois ainsi que des ingrédients canadiens, noisettes comprises.

« Nous voulons absolument nous approvisionner localement, avec de bons ingrédients et des artisans qui partagent nos valeurs, indiqueQuentin Ryckaert, qui dirige Allo Simonne avec son conjoint, Vincent Coja. Nous savons qu’il y a encore un gros travail d’éducation à faire pour que plus de personnes adhèrent à cette philosophie et acceptent de payer plus cher. Mais à voir la séduction qui s’opère auprès de ceux qui goûtent nos produits et la fidélité des clients qui nous suivent — ils répondent même à nos infolettres ! —, je pense que nous avons fait le bon choix. »

Nos ambassadeurs de bean to bar seraient-ils, par conséquent, des acteurs de changements sociaux ? Sans aucun doute, et ils le font de la plus belle des manières… en nous régalant !

D'autres bonnes adresses Vous avez envie de vous gâter pour Pâques ? Voici des boutiques utilisant du bean to bar québécois dans leurs créations.

Avanaa. Petits lapins fourrés au pralin, carottes et oeufs en chocolat noir ou au lait. Ce producteur de chocolat montréalais nous ouvre grand les portes de sa ferme pascale. 309, rue Gounod, Montréal.

Palette de Bine. Avec une grande minutie, la chocolatière Christine Blais et son équipe façonnent de petits animaux (ou plus gros, comme un ours) à base de leurs propres chocolats, à Mont-Tremblant. 2047, chemin du Village, Mont-Tremblant.

État de choc. La belle collection de Pâques de cette boutique est uniquement réalisée avec des chocolats bean to bar d’ici. Gageons que vous succomberez aux petits oeufs de Pâques au chocolat Qantu, au citron et à la nougatine, ou encore à la poule au grué (l’éclat de fève de cacao torréfié puis concassé) infusé aux fruits de la passion enrobés de chocolat Monarque. 6466, boul. Saint-Laurent, Montréal.

Mam’zelle Joséphine. Tout est à croquer dans cette petite boutique de Laval dont les créations sont toujours ludiques et, pour plusieurs d’entre elles, à base de chocolat Chaleur B. Oeufs gigognes aux chocolats d’origine, duo de lapins au chocolat végane d’ici fourrés au pralin… Plein d’excellents choix ! 200-3, boul. Sainte-Rose, Laval.

Fays. Comment ne pas succomber aux chocolats pascals de Fays, à Oka, qui marient tradition et créativité ? Le trio d’oeufs pâtissiers, dont le Clémentin, composé de mousse au chocolat Chaleur B, de gâteau aux carottes et de compote de clémentines, vaut le détour à lui seul. 47, rue Notre-Dame, Oka.

La plupart de ces adresses ont des points de vente supplémentaires et toutes ont une boutique en ligne.

