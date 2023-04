Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et activités chocolatées de Pâques à ne pas manquer.

Du grand art

Cette semaine, place au chocolat et aux femmes qui le travaillent bien dans ce Bloc-notes gourmand ! Tout d’abord, les créations de Gaël Vidricaire, cheffe propriétaire d’une pâtisserie à Québec et sacrée cheffe pâtissière nationale de la SCCPQ en 2019 et en 2020. Très créative et adepte d’excellence, Gaël s’est inspirée de l’arrivée du printemps pour proposer pour Pâques trois oeufs chocolatés qui ressemblent à de petites oeuvres d’art naturelles. Intitulés « Les pétales de crocus », « Le feuillage de jonquilles » et « Le cerisier en fleurs », ils sont confectionnés à la main à base de chocolats noir et lacté provenant de la prestigieuse Chocolaterie de l’Opéra. Ils sont sertis d’éclats de rose des sables au chocolat et au caramel. Impossible d’y résister.

Heureuse dégustation

Il y a 20 ans exactement, Joane L’Heureux s’est lancée dans le vide en ouvrant sa chocolaterie à Montréal. Et depuis cette date, elle s’est fait connaître pour son approche à la fois traditionnelle et audacieuse, qui se décline pour Pâques en toutes sortes de moulages à base de chocolats Cacao Barry, Valhrona et Domori. Pour les plus jeunes, de petits lapins, poules et oeufs décorés et garnis ou non de fritures chocolatées. Et pour les plus grands, de petits oeufs plus recherchés, comme ceux à la crème au beurre maison, ou bien un oeuf sur pied à base de chocolat de Saint-Domingue à 70 % de cacao et qui ressemble à une sculpture contemporaine. Faites vite, car les créations de cette chocolatière disparaissent rapidement !

Photo: Joane L’Heureux

Du chocolat à toutes les sauces

Juliette Brun est la fondatrice de l’enseigne à succès Juliette&Chocolat, qui compte neuf succursales et plus de 300 points de vente à travers le Québec. Juliette s’est fait connaître pour le côté ludique et généreux de ses chocolats, qui séduisent tous les publics. Mais l’infatigable chocolatière s’est aussi lancée dans l’édition, en 2020, avec un premier livre sur les brownies. Et elle revient en force avec Mon année chocolat, qui contient 70 recettes chocolatées qu’elle adore réaliser pour les petites comme les grandes occasions. Éclairs, soufflés, fondants, moelleux ainsi que d’étonnantes suggestions salées comme de la dinde au chocolat composent cet ouvrage rempli de nombreuses astuces et abondamment illustré de photos prises par le conjoint de Juliette, le photographe Lionel May. À savourer de la première à la dernière page.

Photo: Photo fournie par l'éditeur

