Bloc-notes gourmand

Les nouveautés et les activités savoureuses du début du printemps à ne pas manquer.

Dézipper ses papilles

La fraîcheur est encore dans l’air, mais les premiers signes du printemps se font déjà sentir avec le grand retour de plusieurs événements festifs où découverte et dégustation vont de pair. C’est le cas notamment du Printemps dézIPpé, le salon des vins d’importation privée, dont la 13e édition a lieu le dimanche 26 mars au marché Bonsecours. Cet événement réunit plus de 6000 vins et alcools du monde entier, dont des produits de niche et rares sur le marché, ainsi que des dizaines de producteurs, de brasseurs et de distillateurs. Il s’agit donc de l’occasion idéale pour s’équiper de coupons de dégustation et faire provision de bonnes bouteilles que nous pourrons exceptionnellement acheter à l’unité jusqu’au 27 mars.

Une bonne Cuvée

Après une pause de deux ans, le joyeux et gourmand rendez-vous La Cuvée aura lieu du 30 mars au 1er avril au Salon 1861 de Griffintown. Habile cocktail de produits exclusifs, d’alcools et de sans-alcools québécois (bières, spiritueux, vins et cidres), de nourriture et de rock des dernières décennies, La Cuvée est un espace synonyme de fête. Chaque soir sera consacré à une thématique. Le jeudi 30 mars, la soirée Ça part fort mettra en avant les produits de distilleries. Puis, le lendemain et le surlendemain, ce seront les bières et les produits rares qui seront à l’honneur, avec en plus une touche de burlesque pour agrémenter l’ambiance. De quoi célébrer dignement l’arrivée du printemps !

Panier week-end

On connaissait déjà les paniers à pique-nique et les prêts-à-manger. Mais le bar à tapas et rôtisserie Tinc Set, petit frère du restaurant outremontais Alma, a décidé de mélanger les genres en présentant un panier de victuailles contenant tout ce qu’il faut pour se régaler un soir de fin de semaine et le lendemain matin. De petites bières, des conservas et des olives pour l’apéro, un plat central de poulet rôti ou de pieuvre au paprika avec un vin en accord, un dessert, ainsi que du pain baguette, des oeufs bio et du lait pour se lever du bon pied ; ce menu aguichant pour deux personnes (Menu Mer + Terre) peut être commandé en ligne et ramassé du jeudi au dimanche au restaurant. Une bonne idée pour un tête-à-tête à la maison, au chalet ou lors d’une escapade.

