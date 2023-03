La face cachée de l’importation de café

En 2015, Julie Audet a subjugué les juges du Challenge Art Latte en dessinant un cygne avec de la mousse de lait. On savait alors que derrière cette esquisse se cachait un autre signe : celui d’une carrière d’ambassadrice du café en Amérique du Nord.

Fraîchement arrivée du Costa Rica, Julie Audet a le regard posé de celle qui revient d’une tournée d’un mois en Amérique centrale pour visiter des fermes et sélectionner ses prochaines importations de café. « Ça a l’air très glamour sur Instagram, confie-t-elle, mais la réalité, c’est que lorsque je ne suis pas sur le terrain, je suis constamment en train de suivre le trajet des cafés que j’ai réservés [il y a cinq mois] et d’espérer que le conteneur n’est pas pris quelque part, que tout arrive ici en bon état ! »

Celle qui achète des kilos de café par centaines ne se destinait pourtant pas à une carrière dans le domaine, comme elle a grandi au sein d’une famille qui buvait du café soluble Folgers. « Pour moi, le café, ça sentait juste bon ! » Tout a pris un autre sens lorsqu’elle s’est mise à travailler comme barista en Australie. « On m’a servi un espresso de la région de Yirgacheffe, en Éthiopie, et là, j’ai eu un déclic. C’était tellement bon et délicat. Il y avait des notes de thé noir, d’agrumes et de fleurs. » Deux ans plus tard, elle revenait au Québec alors que le café de troisième vague s’installait à tâtons. Le meilleur restait à venir.

Après avoir remporté le concours d’art latte et ouvert, l’année suivante, une succursale Café Saint-Henri dans la capitale, elle comprit que son plaisir se trouvait plus loin que dans la préparation du café. Elle se fait offrir un poste de formatrice et responsable de la qualité pour tous les cafés Saint-Henri. Elle réussit aussi du premier coup — fait assez rare, dit-on — les examens donnant droit à la certification Q Grader, un titre octroyé par l’organisme à but non lucratif Coffee Quality Institute, dont la mission est « d’améliorer la qualité du café et la vie de ceux qui le produisent ».

« Mon but ultime a toujours été d’être plus proche des producteurs et de l’agriculture autour du café. Après un moment, Jean-François Leduc [fondateur de Café Saint-Henri] m’a dit : “OK, on va t’amener à l’origine.” Et je suis devenue acheteuse de café, ce que j’avais toujours voulu être, finalement. »

Prendre soin de l’industrie du café

Quand Saint-Henri change de mains, Julie Audet en profite pour franchir une autre étape, nourrie par 13 années d’expérience. Un an avant, elle s’est jointe à Jeff Fleming, fondateur d’Apex Coffee Imports — une jeune entreprise installée jusqu’alors dans l’Ouest canadien —, à titre de copropriétaire et d’acheteuse. En plus de créer des partenariats avec des producteurs établis dans neuf pays, elle sélectionne les différentes matières premières qui seront ensuite vendues et torréfiées par plus d’une centaine de compagnies dispersées au Canada et dans le nord des États-Unis, dont Pista, deTerroir, Nektar, Zab Café ou encore Detour Coffee.

« Comme d’autres entreprises le font, on se spécialise dans le café traçable à la source. La façon dont nous achetons le café est à contre-courant si on la compare à ce qui s’est fait pendant tant d’années. Ça reste un produit issu du colonialisme ; le prix du grain est coté à la Bourse de New York et les producteurs sont au bas de la chaîne alimentaire, déplore-t-elle. Par mon travail, je veux ouvrir le dialogue, comprendre quels sont leurs coûts, leurs défis, et établir un prix qui fonctionne pour les deux parties. J’ai envie de donner des lettres de noblesse à la culture du café. »

Ses récentes semaines passées en Amérique centrale lui confirment que les défis sont encore lourds sur les épaules des producteurs. En plus du réchauffement climatique et de l’inflation, la difficulté de taille est la migration des travailleurs vers d’autres pays, comme le Canada. « Les travailleurs saisonniers que l’on voit sur nos fermes étaient pour la plupart des cueilleurs de cerises de café. Ils viennent ici parce qu’ils gagnent plus d’argent, et je les comprends. D’un autre côté, les consommateurs ne veulent pas payer plus cher pour leur café, [ce qui aiderait le producteur à garder ses employés], explique Julie Audet. C’est vraiment un gros enjeu en ce moment. Et il y a la jeune génération qui a grandi là-dedans et qui n’a pas envie de ce milieu précaire, préférant aller vivre en ville plutôt que de reprendre la ferme familiale. »

Mon but ultime a toujours été d’être plus proche des producteurs et de l’agriculture autour du café

Julie Audet est catégorique : « Il faut prendre soin de cette industrie-là, parce que ce n’est pas du jour au lendemain que les consommateurs vont arrêter de boire du café. » Elle constate que les consommateurs ne sont pas encore tous conscients du travail qu’exige la culture du café. « Il n’y a rien de snob par rapport à ça. Il faut seulement changer les mentalités. Tout le monde voit le café comme un produit de commodité, alors que c’est de plus en plus un luxe. »

Son leitmotiv : une étape à la fois. À l’image de sa carrière, elle sait qu’elle a encore des défis à franchir pour s’adapter dans ce milieu en plein tremblement environnemental et inflationniste. Portée par le même engouement qu’elle a eu en buvant son espresso en Australie, elle jouera du mieux qu’elle peut son rôle d’ambassadrice pour informer les gens et expliquer la face cachée de l’importation de café.