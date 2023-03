Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et les activités savoureuses à l’érable à ne pas manquer.

Swingue la bacaisse à la ferme

À Saint-Augustin-de-Desmaures, non loin de la ville de Québec, Cité agricole ne manque pas de dynamisme, été comme hiver. Spécialisée en culture maraîchère et en élevage en petits lots d’animaux en liberté, elle dispose également d’une salle à manger élégante (table de billard comprise) où un chef associé s’amuse à créer des menus intéressants. Celui des sucres, proposé jusqu’au 23 avril, est assez alléchant, avec des classiques comme la soupe aux pois cassés et du jambon braisé au whisky, ainsi que des trouvailles à l’image des chicharrons aux épices BBQ et un arbre de meringues à l’érable, le tout servi avec des alcools du Québec. La fête des sens et le rigodon se déplacent aussi dehors, avec un bar extérieur et des poutines à l’érable pour ceux qui veulent profiter du grand air. Une belle sortie en perspective.

La Cabane du Pied de cochon pour emporter

Elle est réputée au-delà de nos frontières et fait courir les foules. Eh oui, les foodies s’arrachent chaque année des places pour la Cabane à sucre Au pied de cochon. Vous n’avez pas réussi à en décrocher ? Ce n’est pas grave, car vous pouvez maintenant profiter de cette expérience décadente directement chez vous ! La généreuse formule pour emporter, que l’on peut commander en ligne, comprend notamment un gâteau de foie gras (la spécialité par excellence du chef Martin Picard), pistaches et beurre d’érable, du jambonneau à la sauce aux pommes, un gravlax de saumon, une omelette soufflée aux épinards, ainsi qu’une tarte pacanes et érable. La boutique virtuelle du Pied de cochon regorge, en passant, d’autres propositions, à boire et à manger, auxquelles il est difficile de résister.

Photo: Mikael Lebleu / Tastet

Coureur des bois, prise 3

Commercialisée depuis 2012, la liqueur de whisky canadien assemblée avec du sirop d’érable Coureur des bois a gagné de nombreux prix et adeptes. Elle a d’ailleurs ouvert la voie à une crème alcoolisée à l’érable qui a, elle aussi, eu beaucoup de succès. Il est donc impossible de passer sous silence le dévoilement du tout nouveau whisky Coureur des bois Excellence 12 ans. La recette demeure à peu près la même qu’avant, si ce n’est qu’elle contient cette fois-ci un assemblage de whiskys canadiens vieillis de 12 ans d’âge et un soupçon de sirop d’érable. Avec une teneur en alcool un peu supérieure à celle du Coureur des bois original (40 % au lieu de 31,7 %), ce nouveau spiritueux peut se déguster nature, sur glace ou dans un cocktail. Bonne dégustation !

Photo: Les Spiritueux Ungava

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.