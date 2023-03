La richesse de la bière à l’érable

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les brasseurs artisanaux québécois incluent diverses saveurs locales dans leurs bières. À l’aube de la saison des sucres, pourquoi ne pas goûter celles qui mettent l’érable en vedette ?

Peu de gens le savent, mais le sirop d’érable est complètement fermentescible par les levures à bière classiques. En d’autres mots, si le brasseur ne fait pas attention en ajoutant du sirop d’érable à sa recette, la saveur qui fait tant saliver disparaîtra peu à peu tout au long de la fermentation. Cela explique la subtilité de la signature de l’érable dans de nombreuses bières à l’érable. Les plus créatifs des brasseurs doivent donc faire preuve d’ingéniosité pour faire ressortir le caractère convoité. Certains trempent des copeaux de bois dans du sirop avant d’ajouter le tout lors du conditionnement de la bière. Certains remplissent des barriques de chêne de sirop d’érable, vident le tout, puis installent leur bière en mûrissement quelques mois dans cette barrique imbibée. D’autres, comme la microbrasserie Riverbend, à Alma, vont encore plus loin en aromatisant leur bière de lactaires, des champignons pourvus d’une fascinante odeur rappelant les biscuits en forme de feuille d’érable.

S'encabaner pour mieux siroter

Sans surprise, la plupart des bières à l’érable sont liquoreuses à s’en lécher les babines, autant qu’un cidre de glace ou qu’un vin fortifié, et représentent de belles occasions de se sucrer le bec près d’un feu de foyer.

Preuve à l’appui, la populaire cabane à sucre Constantin, à Saint-Eustache, s’est récemment dotée d’une microbrasserie et produit entre autres la Route 8, une bière saison aussi sucrée qu’une tarte au sirop cuisinée par grand-maman. La microbrasserie Les bières philosophales, à Mirabel, a quant à elle récemment servi deux expressions barriquées de leur Magnum Opus, un puissant vin d’orge au sirop d’érable. Au Lac-Saint-Jean, la microbrasserie Le Saint-Fût fait une riche stout à l’érable, du nom de Pic du Grand Corbeau.

À contre-courant, d’autres brasseries artisanales préfèrent présenter l’érable dans des bières plus faciles à boire. À La Fût, de Saint-Tite, on propose entre autres la British à l’érable, une brown ale dans laquelle les notes typiques de noisettes ne font qu’un avec le sirop. Tête d’allumette, dans le Kamouraska, et L’apothicaire, dans Lanaudière, font quant à elles respectivement la Best Bitter et la Tête dans l’Sieau, avec une large portion d’eau d’érable en remplacement de l’eau de brassage. Le résultat est subtil et propice aux grandes gorgées.

Trois bières à goûter Outre celles mentionnées dans cet article, ces trois bières liquoreuses mettent en valeur l’érable d’une savoureuse façon : • Dieu du Ciel ! — Équinoxe du printemps. C’est la bière qui a ouvert le bal des scotch ales à l’érable au Québec. Elle propose une texture réconfortante, des saveurs caramélisées provenant autant des malts d’orge que de l’érable et un alcool chaleureux qui enrobe le tout. • La Souche — Hedleyville. Le sirop d’érable de cette bière enveloppante provient directement de l’érablière appartenant à la brasserie, à Stoneham. De la même facture que celle de Dieu du Ciel !, elle a des profondeurs caramélisées qui font coller les lèvres telle une crêpe nappée de sirop. • Ras l’bock — Vieux Champion. Cette séduisante Wee Heavy au sirop d’érable a été mûrie en barriques mouillées de bourbon. Les notes vanillées du chêne se fondent dans les céréales sucrées comme de la crème glacée sur une tarte fumante.

Qu’est-ce qu’on mange ? L’évidence serait un repas digne d’une cabane à sucre, avec jambon, omelette et tout autre classique. Cela dit, il ne faudrait pas oublier que ces bières riches s’arriment à de nombreux plats plus raffinés, tel un gravlax de saumon, ou un accompagnement de rutabagas glacés à l’érable.

Chaque mois, sur le site du magazine Caribou (cariboumag.com), l’auteur et globetrotteur brassicole Martin Thibault présente une saveur que les brasseurs artisanaux québécois mettent en valeur dans leurs bières. Qu’elle provienne d’un simple ajout de l’ingrédient vedette ou de la chimie entre céréales, houblons et fermentations, cette saveur prouve que l’univers de la bière est en constante expansion.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.