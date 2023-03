Alcools du Québec: une révolution documentée

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La série documentaire Soif de révolution sera présentée sur la chaîne Historia à compter du 15 mars. Constituée de 10 épisodes, elle nous invite à découvrir le quotidien de producteurs passionnés et innovants qui travaillent d’arrache-pied pour concevoir et produire des alcools d’ici. Petit entretien avec le réalisateur de ce projet riche et rafraîchissant.

Le réalisateur et scénariste Nicolas Houde-Sauvé a une longue feuille de route, qui l’a mené des punaises de lit à Charles Aznavour. « Tous mes projets n’étaient pas nécessairement choisis, mais pour Soif de révolution, je me suis senti sur mon X, dit-il. J’avais envie de parler des produits du Québec sous forme de documentaire, pour montrer à quel point on assiste à un grand changement dans le milieu des alcools du Québec. »

Amateur de vins depuis longtemps, le réalisateur a lui-même été époustouflé en troquant ses sauvignons étrangers habituels pour des vins québécois. « J’ai eu un coup de coeur pour le blanc du domaine Saint-Jacques, ce qui m’a donné envie de continuer mon exploration et m’a fait prendre conscience que le Québec produit d’excellents vins blancs et d’excellentes bulles. J’ai aussi eu une vraie claque en testant les vins rouges de La Bauge. »

Trois visions, un même terroir

Soif de révolution suit le quotidien de trois producteurs : la microbrasserie Les Grands Bois à Saint-Casimir, la distillerie La Chaufferie à Granby, ainsi que, justement, le domaine La Bauge à Brigham.

Ces protagonistes n’ont pas été choisis au hasard. « Ce sont tous des êtres humains incroyables, des gens passionnés avec une vision qu’ils sont capables de communiquer », indique Nicolas Houde-Sauvé, admiratif devant ce qu’ils réussissent tous à accomplir.

Comme l’explique le réalisateur, « par exemple, les quatre gars cool des Grands-Bois, qui ont tous la trentaine, ont un impact positif sur leur communauté. Ils ont revitalisé leur village natal et ont redonné une fierté à ses habitants ». Ces microbrasseurs très dynamiques, connus pour leurs bières de soif, attirent effectivement dans cette petite commune des milliers de personnes à travers des événements.

Du côté des alcools, le distillateur Vincent Van Horn et la mixologue Claudia Doyon unissent leurs talents pour créer des alcools audacieux et 100 % québécois, du grain à la bouteille, à La Chaufferie. « Ils produisent notamment une eau-de-vie de citrouille fumée incroyable, souligne le réalisateur. Chaque automne, ils réunissent les agriculteurs du coin dans leur stationnement pour un gros party au cours duquel ils font brûler des citrouilles, dont le jus est ensuite transformé en alcool et servi l’année suivante. »

Le documentaire présente également la révolution vinique qui s’opère au Québec à travers Simon Naud, propriétaire de longue date de La Bauge, mais qui a décidé, avec l’aide du consultant en vins vivants Steve Beauséjour, de créer dorénavant des vins bios, à la fois funky et digestes, qui s’arrachent comme des petits pains dans les épiceries… Si bien qu’ils ne sont plus disponibles à la SAQ !

« Quand on entre dans ce milieu et qu’on l’explore, on va de belle surprise en belle surprise », conclut Nicolas Houde-Sauvé, qui a beaucoup appris pendant la réalisation de son projet. Il nous souhaite à présent d’en faire autant en regardant Soif de révolution, dès la semaine prochaine.

