Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et activités savoureuses à ne pas manquer.

Expérience gastrono-artistique

Associer les arts visuels et la gastronomie ne s’arrête pas à des tableaux ou à une fresque aux murs d’un restaurant. C’est ce que prouve l’événement Cabaret Croquis, qui aura lieu le 14 mars, de 18 h à 21 h, dans la halle gourmande Time Out Market Montréal. Pour une deuxième année, en collaboration avec LNDMRK, l’événement réunira une exposition de dix artistes… qui ont transformé des plateaux de service du Time Out en oeuvres d’art ! Une belle manière de conjuguer son repas avec la rencontre de créateurs, parmi lesquels figure notamment Chien Champion, l’artiste qui a créé le design des chaussures Nike Bagel Dunk, un hommage tout particulier au patrimoine gourmand de Montréal. À noter que l’événement est gratuit, mais qu’une réservation est requise. Et, avis aux intéressés, les plateaux des artistes seront offerts à la vente.

Recettes économiques

Bien manger sans voir sa facture d’épicerie bondir, c’est possible ! La populaire blogueuse derrière Cinq fourchettes, Nancy Bordeleau, a concocté un nouveau livre de recettes misant sur la simplicité, le gain de temps et l’abordabilité en cuisine : Se régaler sans se ruiner. L’ouvrage, qui contient 75 recettes en tout, est divisé en deux parties. La première est composée de « deux en un », c’est-à-dire d’une recette centrale dont les restes se déclinent en autre chose en une seconde. Des boulettes de boeuf se réutilisent ainsi sous forme de sous-marin, une salade de thon se transforme en croque-monsieur marin, etc. Quant à la deuxième partie, elle se centre sur l’art de la récupération. Légumes moches marinés, croustilles de pelures de pommes de terre, pastilles réalisées avec des restes de yogourt… on fait le plein d’astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire et économiser. Très bonne idée !

Photo: Photo fournie

Premiers alcools asiatiques… 100 % Québec !

Après avoir créé des versions locales de gin, de vodka, de whisky, de sambuca, d’absinthe ou encore de pastis, nos microdistillateurs nous réservent encore des surprises. Il y a deux ans, la brasserie Vrooden, basée à Granby, a décidé de troquer la fabrication de bières allemandes pour des alcools de riz. C’est ainsi qu’est né Geonbae, un vin de riz coréen dont la tradition est millénaire. Disponible dès maintenant à la SAQ, ce makgeolli de type sayangju (terme qui signifie quatre fermentations), aux arômes floraux et fruités, a même séduit l’ambassadeur de Corée du Sud à Ottawa. Et ce n’est pas tout ! Le tout premier saké québécois, Sakusei Junmai Ginjo, confectionné en suivant à la lettre une recette japonaise vieille de plus de 2500 ans, sera offert à compter du mois d’avril.

Photo: Vrooden

Photo: Vrooden

