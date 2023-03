Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les nouveautés et activités savoureuses à ne pas manquer.

15e festival épicurien dans le Vieux-Montréal

Le Happening gourmand, qui vient de débuter, fera pour une 15e fois des heureux jusqu’au 2 avril prochain. Son principe est simple : 11 tables du Vieux-Montréal proposent pendant cette période, à des prix attractifs, des tables d’hôte trois services et des formules de brunch avec une belle diversité d’offres. À la pizzeria Bevo, on peut par exemple opter pour une pizza bianco ou des gnocchis. Au Vieux-Port Steakhouse, le menu spécial affiche un tomahawk de porc et du coeur de filet mignon. Et au bar japonais Kyo, on est invité à se régaler avec des dumplings ou des crevettes géantes. À noter, également, les brunchs du comptoir à homard Pincette, qui proposent une poutine au gravy de bisque et oeuf poché et qui sont très recommandables.

Le grand retour du rendez-vous santé et saveurs

Après trois ans en formule virtuelle, l’Expo Manger Santé et Vivre Vert, qui attire des dizaines de milliers de passionnés d’alimentation saine, de santé globale et d’écologie, revient en présentiel ! Cette fin de semaine (4 et 5 mars), au Centre des congrès de Québec, puis les 17, 18 et 19 mars au Palais des congrès de Montréal, près de 300 exposants et une belle brochette de personnalités (Isabelle Huot, Stefano Faita, Loounie, K pour Katrine, Jean-Philippe Cyr, etc.) attendront les visiteurs pour leur présenter des produits. Il y aura aussi des conférences et des ateliers sur une foule de sujets. Au chapitre des nouveautés, il sera possible de déguster, entre autres, du tofu fumé façon smoked meat, de la tartinade aux noix de cajou et au chocolat, des bonbons acidulés à base de fruits séchés, du caviar d’algue ou encore de l’eau d’érable pétillante bio. Entrée gratuite !

Photo: Photo fournie

Offrir le meilleur de Montréal

La ville de Montréal est devenue une destination de choix pour ses bonnes tables, mais elle se distingue aussi par les créations de ses producteurs et artisans urbains. C’est ce que l’Office montréalais de la gastronomie souhaite communiquer aux touristes d’agrément et d’affaires grâce à un coffret gourmand lancé lors de Montréal en lumière et désormais disponible dans une dizaine d’établissements hôteliers de la métropole ainsi que sur la plateforme Panier québécois. Les six produits de ce coffret vont de la sauce à poutine aux champignons des 400 Pieds de champignon à une tartinade noisettes et chocolat noir d’Allo Simonne, en passant par une tartinade antigaspillage des Rescapés. Une belle idée de cadeau.

Photo: Tourisme Montréal

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.