À Dubaï, une cuisine aux mille et une saveurs

D’un continent à l’autre, chaque nation a son histoire culinaire. L’évolution des pratiques fait le récit de peuples distincts, diversifiés et uniques à la fois. Reportage à Dubaï, émirat dont la jeune histoire comprend déjà plusieurs chapitres culinaires.

L’histoire de Dubaï, deuxième émirat en importance des Émirats arabes unis, est récente. Ce n’est qu’en 1971 que l’union est formée pour mettre fin au protectorat britannique, en place depuis le début du XIXe siècle. La construction du port Rashid en 1972 et de celui de Jebel Ali en 1979 fait de Dubaï un pôle commercial majeur. Viennent ensuite la création de zones franches, l’ouverture au tourisme international et le développement immobilier vertigineux. Cela explique en partie l’essor économique de Dubaï. Mais en dépit du bling-bling, il y a des gens. Et à Dubaï, la grande majorité de la population (environ 90 %) vient d’ailleurs. Or, sa cuisine est délicieusement assaisonnée par sa communauté singulière.

Goûter l’histoire

La guide, Moza Almatrooshi, de l’entreprise féminine Frying Pan Adventures, nous fait découvrir le parcours des habitants du vieux Dubaï à travers leurs spécialités culinaires. La dégustation débute au restaurant Haji Ali Cafeteria, où on goûte au sandwich roulé illustrant bien la mixité culturelle de Dubaï. Il s’agit d’un paratha, un pain plat indien, dans lequel on met un oeuf au plat, du fromage à la crème, de la sauce piquante louisianaise et des croustilles omanaises. C’est croquant, crémeux et épicé à la fois. Le tout est accompagné d’un karak chai, une infusion de thé noir très amer allongée au lait concentré sucré.

Nous poursuivons notre épopée culinaire dans le souk aux épices, où l’on découvre toutes sortes d’ingrédients aux vertus culinaires ou médicinales. Cela va du safran à l’indigo, en passant par le zaatar et l’encens omanais. Il y en a pour tous les sens !

Nous nous rafraîchissons ensuite au comptoir Jafer Biman Ali, installé dans le souk depuis plus de 65 ans. On y sert des jus frais, comme celui à l’eau de rose et à la lime, et des desserts originaires d’Iran. Moza Almatrooshi nous explique que le commerce entre les deux peuples existe depuis longtemps, notamment pour la pêche aux perles fines dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puisque la contrée iranienne est de l’autre côté du golfe Persique.

Effluves indiens

L’histoire de l’immigration indienne est similaire. Cela fait plus de 200 ans que les Indiens s’installent dans la région pour faire du commerce. Si bien que le nom du souk, Baniyan, évoque justement la caste indienne des marchands. Sur cette note, on s’arrête au restaurant indien Foodie Junction, où l’on sert des panipuri, de fines boules frites et creuses dans lesquelles on ajoute un mélange de pommes de terre et de pois chiches, un bouillon légèrement sucré et épicé. On les mange en une seule bouchée pour créer un mélange parfait de toutes les saveurs, mais aussi pour éviter de faire un dégât !

On termine cette savoureuse visite au restaurant émirati Al Khayma, dont la salle à manger est dans le jardin intérieur d’une maison traditionnelle. On partage une salade fattouche et du houmous, un legs important de la communauté libanaise. On poursuit avec un machboos, largement adopté par les Émiratis. Ce plat de riz épicé à la façon d’un biryani indien est servi avec de l’agneau braisé.

Comme quoi l’histoire de l’immigration nous en dit long sur celle de la cuisine ainsi que sur celle du partage d’ingrédients et de connaissances culinaires au-delà des frontières.

Infos pratiques Bon à savoir. Turkish Airlines offre trois vols directs par semaine vers Istanbul au départ de Montréal. De là, le transporteur rejoint Dubaï en moins de quatre heures de vol. Où dormir ? Dans le Vieux-Dubaï, l’hôtel XVA Art est une bonne adresse. Dans cette maison traditionnelle, il y a aussi une galerie d’art et une boutique mettant en vedette des artistes locaux. Dans le quartier Business Bay, l’hôtel Hyde vaut également le détour. L’art est au coeur de l’établissement, et les restaurants de cuisine méditerranéenne Cleo et de cuisine japonaise Katsuya sont excellents.

