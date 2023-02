Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Des vacances animées au marché

On ne s’ennuiera pas entre le 27 février et le 3 mars au marché Jean-Talon ! De 9 h à 16 h, tous les jours, l’événement Vive la relâche scolaire ! s’emparera du 2e étage de la bâtisse avec une foule d’activités gratuites. Les cuisiniers en herbe pourront ainsi participer tous les matins à des ateliers spéciaux, et préparer le mardi 28 février, en après-midi, une soupe solidaire de la Tablée des chefs qui sera ensuite distribuée à des écoles primaires. Les jeunes seront également invités, le jeudi 2 mars en après-midi, à un atelier de jardinage pour s’initier à l’agriculture urbaine hors-sol. D’autres activités culturelles, ainsi qu’une grande kermesse le vendredi 3 mars, au cours de laquelle du pop-corn et des chocolats chauds seront notamment de la partie, compléteront cette semaine somme toute bien animée.

Rouleaux printaniers au Central

La halle gourmande Le Central, située au coeur du Quartier des spectacles à Montréal, n’accueille pas que des étudiants branchés et des foodies. Les enfants de trois ans et plus seront d’ailleurs en vedette dans ce lieu de gourmandise, du mardi 28 février au jeudi 2 mars, alors que trois ateliers par jour seront animés par l’organisme C’est moi le chef ! Qu’y aura-t-il au menu ? Un classique de la cuisine vietnamienne : des rouleaux de printemps ! Une occasion idéale, pendant 30 minutes, pour mettre la main à la pâte avec un de ses parents, et en prime la fierté de faire le plein de légumes même si on y est réticent d’ordinaire. Attention, les places étant limitées pour ces ateliers, nous vous conseillons de réserver un billet coupe-file pour accéder à l’activité en priorité, qui sera en formule « premier arrivé, premier servi ».

À la cabane !

Les jeunes adorent le temps des sucres, qui s’accompagne de rassemblements dans des cabanes offrant des repas et des activités familiales de toutes sortes. Alors, il est bon de savoir que dès le 3 mars prochain, Labonté de la pomme, situé à Oka dans les Basses-Laurentides, sera ouvert avec plusieurs formules intéressantes. Pour les amateurs de bonne chère et de décor pittoresque, le traditionnel repas des sucres, revisité à la manière de cette cabane à la pomme à l’érable, vaut le déplacement avec une dizaine de copieux services. Pour les familles qui ne tiennent pas en place, on y trouve un sentier de randonnée, et des activités et des dégustations extérieures, dont un pique-nique complet, sont aussi proposées. Il est même possible d’opter pour des boîtes-repas à emporter ou à se faire livrer. Bon appétit !

