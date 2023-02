Le chef Olivier Perret se joint à la brigade d’Air France

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Cinq nouveaux chefs basés dans différentes destinations desservies par la compagnie aérienne française s’affairent désormais en cuisine, dont le chef exécutif du restaurant Renoir, au Sofitel Montréal Le Carré Doré. À cette occasion, nous avons voulu savoir comment sont élaborés les plats qui sont servis à bord des avions. Avec cette question qui nous brûle tous les lèvres : peut-on réellement bien manger à bord d’un avion ?

Rencontré à Lyon, à l’occasion des Bocuse d’or, une prestigieuse compétition gastronomique où s’affrontent des chefs venus du monde entier, Olivier Perret se dit à la fois honoré, inspiré et un peu intimidé de se retrouver parmi autant d’étoiles. Il fait désormais partie des 17 chefs internationaux — aux côtés de grand noms tels qu’Arnaud Lallement, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut ou encore Michel Roth — qui signent cette année les repas de la première classe, de la classe affaires et des salons des aéroports Roissy–Charles-de-Gaulle et Orly d’Air France. Dès ce printemps, ses créations pourront être savourées en classe affaires à bord des vols en partance de Montréal, de Toronto et de Vancouver toute l’année, ainsi que de Québec et d’Ottawa durant l’été. Il venait tout juste de commencer les tests au moment de notre rencontre, en janvier.

Son défi : offrir aux passagers de la classe affaires des saveurs d’ici. « L’idée est de respecter le plus possible la cuisine locale, les produits du Québec et du Canada et de les mettre en avant, explique le chef d’origine bourguignonne. Je suis ambassadeur de l’érable, alors c’est aussi un atout. »

« Construire une recette qui va marcher à bord d’un avion, ce n’est pas pareil que dans un restaurant, souligne Fabien Pelous, directeur de l’expérience client chez Air France. Il y a plusieurs contraintes sur la chaîne. Il y a des choses qui marchent et d’autres pas, des contraintes budgétaires, aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n’est pas le même budget que dans un restaurant. »

C’est grâce à Fabien Pelous, ex-directeur général régional d’Air France au Canada et habitué du Renoir, qu’Olivier Perret signera les plats au départ des destinations canadiennes dès ce printemps. Parmi les requêtes de la compagnie aérienne : inclure la volaille et un plat végétarien. « Je vais essayer de travailler sur la pintade, le parmentier de canard, la volaille en croûte… Pour le plat végé, je pense que je vais essayer l’orge. On peut faire de merveilleuses recettes citron-racines. […] Nous sommes en train de faire des tests, alors ce n’est pas définitif. »

Le défi des chefs

Le travail se fait en étroite collaboration avec l’équipe du traiteur Servair, leader mondial de la restauration aérienne, et son studio culinaire, dirigé par le chef François Adamski. Non seulement les goûts sont altérés par l’altitude et la pressurisation, mais l’apparence des plats peut aussi être affectée par les étapes franchies entre la cuisine et le plateau du passager. « Nous sommes en restauration différée, résume M. Adamski. Nous fabriquons. Ensuite, pour la Business, nous dressons et, après, c’est réchauffé en haut directement dans les cassolettes, dans les fours d’avion. »

« L’idée est de garder le côté gourmand, de faire ressortir ce côté braisé, cette chaleur qu’on aime tant d’un plat mijoté en cocotte, explique pour sa part le chef Julien Royer à propos de son braisé 36 heures accompagné d’une purée de céleri. Les graines de moutarde vont apporter un peu de contraste. Il y a une chose qu’il faut savoir : quand on est là-haut, notre sens du goût n’est pas le même qu’au sol. Alors on essaie d’apporter des textures et du relief à des plats par le biais d’acidité, de vinaigre, d’agrumes, de piment ou de moutarde. »

« Le plus grand défi, confie quant à elle Anne-Sophie Pic, collaboratrice d’Air France depuis une dizaine d’années, est de faire un plat où l’on ne se renie pas. Nous allons bien sûr simplifier, nous adapter aux contraintes de la viande, du réchauffage et de toutes ces choses qui comptent aussi. […] Le but n’est pas de simplifier les recettes existantes, mais d’arriver à trouver le bon équilibre entre la texture, le visuel et le goût et qu’elles soient aussi potentiellement facilement reproductibles. »

Si l’on préfère des aliments à d’autres parce qu’ils supportent mieux les différentes étapes — par exemple la joue de boeuf braisé au veau, plus sec —, certains, comme les abats, sont carrément bannis. « C’est trop clivant », dit M. Adamski. Les choux sont aussi évités à cause des odeurs pendant — et après ! — le service.

Les repas d’avion sont-ils vraiment plus salés ? Non, affirme François Adamski. « Nous mettons un peu plus de puissance — pas plus de sel, mais nous allons corser les sauces des viandes, les réduire un peu pour amener de la puissance afin que ce soit meilleur là-haut. » Des éléments extérieurs peuvent par ailleurs affecter le goût des passagers en vol, notamment le stress du voyage.

Des plats uniques

Servair travaille avec une trentaine de compagnies aériennes, mais des équipes distinctes élaborent les repas. Même en classe économique, « il n’y a pas deux compagnies aériennes qui servent le même plat », assure François Adamski.

En classe économique, Air France propose toujours une entrée, un plat, du fromage et le dessert, ainsi que du vin et du champagne. « On essaie de garder ce positionnement de gastronomie française pour toutes nos classes, souligne Fabien Pelous. C’est le symbole de la France. » À l’aéroport Roissy–Charles-de-Gaulle, c’est Alain Ducasse et ses équipes qui signent la carte du salon La Première d’Air France, alors que Guy Martin a élaboré celle de Paris-Orly.

Des options végétariennes

Désormais, une option sans viande sera proposée à bord de tous les vols d’Air France, y compris en classe économique. « La nouveauté, cette année, c’est que nous allons offrir systématiquement un choix végétarien, que ce soit en économique ou en premium économique, souligne Fabien Pelous. De un, parce que c’est une demande de nos clients, et de deux, pour notre empreinte carbone. […] C’est aussi une façon de nous engager dans une restauration plus durable. » Air France s’engage également à proposer des viandes, des volailles, des produits laitiers et des oeufs 100 % d’origine française, ainsi que des poissons issus de la pêche durable, dans tous ses vols au départ de Paris et dans ses salons des aéroports parisiens.

