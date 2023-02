Cinq buvettes montréalaises qui valent le détour

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis quelques années, Montréal peut se targuer de posséder de très intéressantes buvettes à découvrir, tant pour leurs cartes des vins, cocktails et spiritueux, que pour la qualité des mets au menu.

Kaviar MTL

Situé dans la cour alimentaire du Central, au coeur du Quartier des spectacles de Montréal, on y trouve une sélection impressionnante de vins, dont quelques crus classés, et de rares champagnes. Le propriétaire, Dominic Laflamme, est un amateur de bons vins. Pour cette buvette au look moderne, plusieurs cuvées d’exception sont offertes au verre et pas seulement à la bouteille. La particularité du Kaviar, c’est qu’on peut aussi y déguster des oeufs d’esturgeon de la marque Antonius, servis en bouchées apéritives (à essayer le Patata split, composé d’une pomme de terre cuite garnie de crème fraîche et de caviar), ou en caviar bump sur le dos de votre main et accompagné d’un shooter de vodka glacée. D’autres amuse-bouches sont aussi proposés, tel que le pressé de foie gras, les blinis de saumon fumé ou les oeufs mollets, par exemple.

Mignonette bar à écaille et tartares

Toujours au Central, ce « bar à écaille et tartares » fait penser à une chouette ginguette française. Le concept est simple, on y offre un menu composé d’une sélection d’huîtres du moment et de différents tartares de boeuf, thon albacore, saumon ou pétoncles, servis en portions assez généreuses, auquel s’ajoute, pour terminer, un fromage de L’Isle-aux-Grues. Une carte simplifiée présentant des produits de première qualité et des recettes particulièrement savoureuses. Leur tartare de boeuf classique, par exemple, est aussi délicieux que bien préparé. Même chose pour le tartare de pétoncles, qui étonne par ses saveurs délicates d’inspiration japonaise. Le tout agrémenté d’une très belle sélection de cuvées vinicoles, surtout européennes et en importations privées, dont plusieurs sont offertes au verre.

Nikkei MTL

Le Nikkei, sur le Plateau Mont-Royal, est l’endroit tout trouvé pour déguster des assiettes hautes en couleur et exquises, accompagnées d’une sélection de cocktails flamboyants, de sakés d’exception, de bières en fût, de spiritueux et, bien sûr, de vins. La cuisine qu’on y propose est une fusion de saveurs péruviennes et japonaises, que l’on retrouve beaucoup au Pérou, pays d’origine des chefs, sous le nom de « Nikkei ». Les assiettes sont servies en formule tapas, qu’on prend plaisir à partager. Parmi les spécialités, on propose le chirashi acevichado (sashimis de thon, saumon et pieuvre additionnés d’une sauce au leche de tigre si savoureuse) le ceviche Nikkei (thon, saumon leche de tigre al ponsu, pois wasabi) ou le nigiri de unagi à l’anguille barbecue. Que ce soit une bulle, un vin tranquille ou un saké rare, le sommelier René Davila vous trouvera l’accord parfait !

Le Wine Room — Pamika

On connaissait déjà le restaurant de cuisine thaïlandaise Pamika. Voilà que la chef propriétaire vient d’ouvrir un concept de bar à vins avec ses partenaires. Situé sur la rue Laurier Ouest, dans le quartier du Mile-End, il offre une sélection de vins nature et d’importations privées. Les recettes thaïlandaises sont aussi savoureuses que complexes à marier avec des vins. C’est toutefois ce défi qui a motivé l’ouverture de cette buvette. Entourée d’une équipe de sommeliers, la restauratrice vous invite à découvrir une des cent cuvées dûment sélectionnées du magnifique cellier vitré de l’établissement, au verre ou à la bouteille. Offerte en format tapas, la variété des plats, dont les classiques pads thaïs au poulet ou aux crevettes, est aussi impressionnante que celle offerte au Pamika.

Brouillon

Cette sympathique buvette de soir est aussi un café de jour. Le beau décor vintage de l’endroit est une collaboration avec l’atelier de Zébulon Perron, à qui l’on doit les plus beaux designs de restos de Montréal. Lors de votre visite de soir, commencez par un cocktail. Ce mois-ci, ils ont été inspirés par le Mois de l’histoire des Noirs. Ainsi, leur délicieux Captain Mango contient du rhum Barbancourt d’Haïti et de la purée de mangue. Le menu aussi varie selon les mois. Une constante toutefois, il y a toujours un menu apéro et un menu soir, ce dernier étant plus copieux que l’autre et propose de délicieux plats qui rassasieraient les plus affamés. Sur la carte, le plat apéro d’okras grillés et leur mayo chipotle, avec lequel le barman propose de marier un vin orange nature, est délicieux. Au menu du soir, le gumbo de boeuf servi avec riz et plantains ou le plat végétarien de colombo sont délicieux. Côté vin, on en propose une dizaine au verre exclusivement nature, bio d’appellation ou bio sans l’appellation, et une quarantaine à la bouteille.

