Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités savoureuses à ne pas manquer pendant Montréal en lumière !

Apéro au champagne

Parmi les dizaines de propositions gourmandes au menu de Montréal en lumière, certaines nous convient à troquer le traditionnel souper pour des avenues plus originales. C’est le cas jusqu’au 4 mars du Lloyd, un beau restaurant qui a ouvert ses portes l’été dernier à l’intérieur de l’hôtel Montréal Marriott Château Champlain. Que nous offre-t-il, au juste ? Une formule de 5 à 7 en collaboration avec la vénérable maison de champagne Deutz, qui existe depuis 1838. Pour moins de 60 $ par personne, nous aurons droit à deux coupes de champagne accompagnées de cinq généreuses et élégantes bouchées salées (avec du foie gras, de la truffe et du caviar, entre autres) et d’autant de sucrées, concoctées par le talentueux chef Kevin Mougin et son équipe. Un rapport qualité-prix imbattable.

À table avec Riopelle

Dans le cadre du centenaire du peintre Jean Paul Riopelle, un autre grand créateur, le chef Normand Laprise, a décidé de lui rendre hommage par les papilles. Le 22 février prochain, le prestigieux restaurant Toqué !, lui-même situé le long de la place Jean-Paul-Riopelle (ça ne s’invente pas !), proposera un menu cinq services inspiré des oeuvres de cet artiste iconique. Un événement mémorable et rassembleur en perspective.

Photo: Photo fournie

Rendez-vous nourrissants

Conférences, rencontres, démonstrations culinaires, dégustations… Cette année, le Quartier gourmand de Montréal en lumière nous propose une cinquantaine d’activités hautes en saveur. Animés par les chefs de l’émission Mordu, Jérémie Jean-Baptiste et Amine Laabi, la journaliste Geneviève Vézina-Montplaisir, l’ethnologue Isabelle Picard ainsi que la sommelière Michelle Bouffard, ces rendez-vous nous permettront, par exemple, de découvrir une entreprise de pisciculture urbaine montréalaise, d’apprendre des traditions culinaires autochtones (dont la recette de la fameuse soupe sagamité), de nous initier à la pâtisserie végane et au savoir-faire des panettones italiens, de connaître les origines de nos chocolats ou encore de nous transporter, un verre à la fois, dans les vignobles de la vallée du Rhône, en France. À noter, également, des rencontres au sommet portant sur le gaspillage alimentaire et sur « le boire durable ». Bref, un très beau programme, souvent gratuit, à ne pas manquer !

