Pourquoi tant d'engouement pour les friteuses à air chaud?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Il y a eu les cuisinières, les fours à micro-ondes, les fours grille-pain de comptoir, les fours à convection, à infrarouge… et dorénavant, il y a les friteuses à air chaud ! Impossible de les manquer, puisqu’on en entend parler et on en trouve partout, y compris dans les pharmacies. Les friteuses à air chaud (ou air fryer en anglais) suscitent la passion et on compte déjà des dizaines de milliers d’adeptes juste au Québec. Alors, qu’est-ce qui explique un tel succès ? Que pouvons-nous réaliser avec ces appareils ? Comment les choisir et les maîtriser ? Nous vous disons tout !

Il y a cinq ans, Manon Lapierre, alias La petite bette, sur le Web, faisait des recherches pour une chronique télévisuelle quand elle a commencé à s’intéresser à un produit émergent aux États-Unis. Inventée par un certain Fred van der Weij, natif des Pays-Bas, qui désirait obtenir des frites croustillantes sans friture (et non desséchées au four), la friteuse à air chaud venait d’être commercialisée par la marque Philips.

« J’ai testé cette machine… et je l’ai immédiatement adorée ! » raconte la blogueuse, qui n’avait jamais apprécié l’odeur ni la manutention des friteuses traditionnelles. Ce coup de foudre culinaire s’est ensuite poursuivi par un nombre incalculable de tests sur les trois friteuses à air chaud dont s’est depuis équipée Manon, dont une dans sa caravane. Ces mêmes tests ont abouti à la réalisation d’un livre, Air Fryer. 107 recettes parfaites de l’entrée au dessert (Saint-Jean éditeur), qui n’a pas quitté la tête des palmarès depuis sa parution l’automne dernier.

Photo: Natercia Cabeceiras

Que peut faire une friteuse à air chaud ?

Pour Manon Lapierre, l’air fryer est synonyme d’efficacité et de puissance. « On peut y préparer tout ce qu’on fait en général au four (y compris ceux munis d’une fonction air fry), mais dans un plus petit espace et beaucoup plus rapidement, dit-elle. Je trouve aussi que cet appareil assure une cuisson plus uniforme, notamment pour tout ce qui est croustillant, et qu’il nous débarrasse du goût huileux de certaines recettes. »

Si les friteuses à air chaud étaient effectivement, à la base, conçues pour faire des frites, des ailes de poulet ou des croquettes sans huile, elles se sont révélées idéales pour bien d’autres aliments. Dans le livre Air fryer, on découvre qu’elles peuvent servir de l’entrée au dessert : bouchées apéritives, viandes, poissons, légumes, pizzas, quiches et tourtières, gâteaux et même du pain.

« La plupart des recettes sont simples et rapides pour les jours de semaine, mais je me suis lancé le défi de réaliser des plats plus festifs, comme du canard laqué, des aubergines parmigiana, du homard, des petites queues de castor ou des scotch eggs, dont le centre est parfaitement coulant. Les capacités de ces appareils sont stupéfiantes », explique Manon, qui publie chaque semaine de nouvelles recettes.

Des limites

Capables de saisir, cuire et rôtir à peu près n’importe quoi, les friteuses à air chaud semblent parfaites. C’est ce qui a d’ailleurs encouragé des fans finis, comme la mère de famille derrière Fabulessly Frugal, à leur consacrer une chaîne YouTube complète. Ou conduit Antoine Gélinas, du blogue Bouchées doubles, à ne garder que cette machine pour cuisiner pendant quatre mois, alors que sa maison était en rénovation.

« J’aime les bébelles de cuisine en général, avoue-t-il. Et comme je voyais des friteuses à air chaud partout sur mes réseaux, j’ai décidé d’explorer cette méthode, moins pour faire des frites que pour tout le reste. La première fois, j’y ai fait rôtir des patates grelots, puis de fil en aiguille, j’ai préparé des pièces de boeuf, des légumes, des plats tout-en-un, des magrets de canard et même le repas de fête de mon mari ! »

Par contre, Antoine est moins convaincu par la capacité de friture de ces appareils. « Si vous aimez les frites traditionnelles, vous serez peut-être déçu, car elles n’ont pas le même goût ni la même texture dans un air fryer » dit-il, avant d’ajouter que ces appareils sont en général trop petits pour rassasier plus de deux personnes.

Attention aussi à la cuisson, indique Manon Lapierre. « Comme les températures et les temps de cuisson varient d’un modèle à l’autre, il vaut mieux au début être près de sa machine pour surveiller ses préparations, sinon elles risquent de s’assécher ou de brûler », prévient-elle.

Choisir la bonne

Parallèlement à ces petites mises en garde, les friteuses à air chaud doivent être choisies avec soin. « Beaucoup de gens me demandent quelle marque ou quel modèle acheter. Et je leur réponds toujours : “Celui qui vous convient !” » indique la blogueuse.

Quels sont les éléments dont il faut tenir compte ? « Ils sont nombreux », répond Manon. Il faut tout d’abord s’attarder à la dimension, car seules les friteuses à air chaud XXL peuvent nourrir plus de deux personnes. En second lieu, on doit vérifier le nombre de watts ; plus l’appareil est puissant, plus les cuissons seront réussies. Il ne faut pas non plus oublier le format du panier, qui aura plus de contenance s’il est carré ou rectangulaire, le nombre de tiroirs (nos deux intervenants semblent privilégier les air fryer à un seul tiroir), la qualité des matériaux (métal ou plastique ?), le poids de l’appareil, le bruit qu’il émet, ainsi que sa facilité de manutention et de nettoyage. Le prix, quant à lui, ne détermine pas toujours la qualité de l’appareil, semble-t-il. « Des modèles de base, comme le Gourmia, à moins de 80 dollars, ne seront peut-être pas aussi résistants que d’autres, mais ils sont tout à fait recommandables », explique la blogueuse.

Une fois le bon modèle trouvé pour ses besoins et son budget, et après en avoir maîtrisé les fonctions, il ne reste plus qu’à laisser aller sa créativité. Alors, bonne inspiration !

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.