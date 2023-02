Le concombre de mer, du fleuve à votre assiette

Bien présent dans le Saint-Laurent et exporté en masse à l’étranger, le concombre de mer est l’un des aliments que les Québécois pourront dorénavant déguster. Une saveur locale jusqu’ici inexploitée et dont l’approvisionnement peut se faire à la grandeur de la province grâce au programme Fourchette bleue.

En marge du deuxième Salon Fourchette bleue — destiné exclusivement au marché québécois —, la cheffe et copropriétaire de la poissonnerie L’Espace marin, Chloé Ouellet, a préparé une escabèche de concombre de mer pour faire connaître aux artisans de l’industrie tout le potentiel de cet aliment pour le moins intrigant. « Mon but était de garder ça le plus simple possible, que les gens goûtent la vraie saveur. Autant les consommateurs que les chefs ont beaucoup à apprendre ; presque personne n’a cuisiné ça auparavant. »

À ceux qui vont l’apprêter pour la première fois, elle conseille « de ne pas manger avec les yeux ! (rires) C’est vraiment laid ! La texture est gluante, mais il ne faut pas s’arrêter à ça ! Une fois que tu as passé par-dessus la première impression, la texture est caoutchouteuse comme le bourgot. Et la saveur est assez neutre ; ça prend vraiment le goût que tu veux lui donner. Je conseille de le couper en petits morceaux pour que ça soit agréable à manger. »

Et signe que les trésors du Saint-Laurent, comme le concombre de mer, sont de plus en plus sujets d’intérêt, la chaîne Metro a annoncé la certification Fourchette bleue à une cinquantaine de ses magasins. Après un projet pilote dans cinq épiceries de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, la chaîne a tout mis en place pour faciliter l’accès aux produits marins à ses consommateurs au cours de la prochaine année.

Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer et de Fourchette bleue, se rappelle la prémisse de cette certification. « Lorsque les gens visitaient notre musée, la première question qu’ils posaient était : “ça, est-ce que ça se mange ?” » Quatorze ans plus tard, ils sont quelque 200 restaurants et poissonneries à offrir la réponse à la question. Une de leur tâche est de mettre en avant au moins deux espèces marines selon un répertoire mis à jour chaque année. « Quand il y a des espèces qui sont en difficulté, on les retire de la liste Fourchette bleue. En 2012, c’est ce que nous avions fait pour le maquereau bleu parce qu’on notait une décroissance. Ce n’est que 10 ans plus tard que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a officiellement mis un stop à cette pêche », relate Mme Gauthier.

Selon elle, valoriser plus activement d’autres espèces comme le chaboisseau ou la loquette aurait permis de maintenir et diversifier la ressource. « J’aimerais ça qu’on consomme un peu de tout quand c’est la saison, du homard, oui, mais aussi du calmar, qui se pêche à la fin de l’été, l’oursin quand l’eau est plus froide. Pendant longtemps, les Québécois arrivaient trop tard pour mettre la main sur quoi que ce soit. Maintenant, on peut se servir d’abord », se réjouit l’initiatrice.

Ressources à valoriser

En ce sens, la création du Salon Fourchette bleue permet aux marchands, poissonniers et restaurateurs d’ici de précommander avant les clients étrangers diverses ressources marines du Saint-Laurent. En 2022, on comptait 47 espèces à valoriser. Dans le lot, l’oursin vert avait connu une belle remontée ; les chefs cuisiniers ont été nombreux à offrir cet élément emblématique d’ici, grande vedette en Asie. Cette année, la présence du concombre de mer sur les étalages dirigera aussi l’attention vers ses comparses buccins — aussi appelé bourgots —, mactre de Stimpson et calmar à courtes nageoires. « Il y a des pépites d’or dans nos produits marins qu’on ne connaît pas et qu’on envoie à l’étranger sans même savoir que ça existe. C’est important de demander et de manger ces produits-là », fait valoir Sandra Gauthier.

Un sentiment partagé par Jean-Philippe Lessard, chef de la Buvette Scott à Québec, qui axe ses menus sur les ingrédients de proximité. Membre de la Fourchette bleue, il se réjouit de la variété grandissante de poissons et fruits de mer locaux « qui amène une belle nouveauté et un sentiment de fierté. Et aussi son lot de surprises et de défis ! » souligne-t-il en se remémorant la longue corvée de son équipe pour décortiquer 90 livres de crabe de roche. « Les gens au service ont raconté l’histoire aux clients et expliqué à quel point nous sommes chanceux et contents d’avoir ce produit-là. Ça crée définitivement un intérêt comme pour tous les autres produits locaux qu’on utilise et leurs histoires qui viennent avec. »

À sa table champêtre Au Pâturage, à Sainte-Perpétue, la cheffe Ouellet travaille tout ce qui lui tombe sous la main, du sébaste aux différentes algues. « Petit pas par petit pas, on avance. Les gens sont de plus en plus ouverts. » Éduquer les consommateurs et les gens de l’industrie alimentaire sur les ressources marines locales « est le combat de ma vie, ajoute celle qui a commencé sa carrière dans une poissonnerie de Matane. Depuis mon adolescence, ça me fait triper. C’est dans mes valeurs, c’est ancré en moi. Je sens que c’est notre génération qui fera une différence », dit-elle.