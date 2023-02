La pluralité des cuisines africaines

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le cahier Plaisirs vous invite à plonger dans la culture culinaire d’un continent africain dont la palette de saveurs est aussi éclectique que méconnue.

L’Afrique comprend 54 pays à l’histoire, aux cultures et aux traditions différentes. La richesse de ses multiples cuisines est tout aussi vaste, et leur legs est marquant dans plusieurs cultures culinaires du monde.

Goûter pour s’instruire

Rencontrée dans le cadre de l’événement Good Food for All, présenté à l’Exposition universelle de Dubaï l’an dernier, l’experte en nutrition et entrepreneuse nigériane Ndidi Okonkwo Nwuneli expliquait l’importance de changer le discours à propos des cuisines africaines.

« Oui, il y a de la malnutrition et de la famine en Afrique, mais ce n’est pas la seule réalité. Et cela fait de l’ombre au riche héritage culturel africain et à son lien intime avec l’alimentation mondiale. »

Elle donne alors l’exemple du gombo (okra). Apporté par les esclaves africains, il fait aujourd’hui partie intégrante de plusieurs cuisines des Amériques. La comparaison entre un plat de gombo (soupe) aux fruits de mer, typique de la cuisine nigériane, et un gombo en Louisiane illustre bien l’influence africaine.

« Malgré tout, lorsqu’on regarde le classement d’appréciation des cuisines du monde, il est surprenant de constater qu’un continent de 54 pays est regroupé en une seule cuisine, et il se retrouve très bas dans la liste, ajoute-t-elle. Pourtant, la cuisine africaine est riche et variée. Et plusieurs aliments que nous adorons proviennent de l’Afrique, comme les noix de cajou et le cacao. »

L’année du mil

En effet, bon nombre de denrées que nous consommons régulièrement sont originaires de l’Afrique. Pensons seulement au café ou à l’huile de palme — aujourd’hui majoritairement produite en Indonésie ou en Malaisie et présente dans la plupart des aliments ultratransformés.

De plus, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a nommé 2023 l’Année internationale du mil, étant donné ses qualités nutritionnelles et sa capacité d’adaptation aux changements climatiques. Dans la famille du millet, le mil — aussi appelé fonio — est connu de certaines cuisines africaines. Il peut notamment être préparé entier comme du riz, sous forme de farine pour en faire des galettes ou transformé en bière.

Les propriétaires Solange Pati et Alain Tanoh du restaurant Maquis Yasolo, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, célèbrent justement l’héritage culinaire et les diverses identités noires du Québec. « En Afrique de l’Ouest, on consomme surtout le mil en dessert, en couscous ou en bouillie, un peu comme le gruau », explique Solange Pati.

Au menu de leur brunch à l’africaine, offert les fins de semaine, on peut justement goûter au dégué (ou thiakry), un dessert originaire de l’Afrique de l’Ouest à base de couscous de mil, de lait caillé (ou yogourt) et de sucre vanillé. Il suffit de passer les portes d’un restaurant ou d’une épicerie africaine, peu importe la région mise en valeur, pour constater à quel point les cuisines sont multiples et uniques à la fois.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le restaurant Maquis Yasolo et la ferme Jardins Lakou offrent les ateliers et découvertes gastronomiques Traditions culinaires et héritages africains.

Bonnes adresses Montréal • Yasolo — épicerie. L’épicerie fine Yasolo offre une foule d’ingrédients, sur place ou en ligne, ainsi que des plats prêts-à-manger pour goûter à la diversité des cuisines africaines. 3763, rue Notre-Dame Ouest • Virunga — restaurant. Le menu du restaurant gastronomique Virunga, de la cheffe Maria-José de Frias et de sa fille Zoya de Frias Lakhany, rend hommage aux saveurs de l’Afrique subsaharienne. Pensez joues de boeuf braisé et tombée de bettes à carde ou ragoût de chèvre aux sept épices. 851, rue Rachel Est Québec • La Calebasse — restaurant et épicerie. Le restaurant Calebasse possède deux adresses à Québec, dans l’arrondissement Sillery—Sainte-Foy—Cap-Rouge. Le menu comprend des plats en sauce, des grillades et des mijotés typiques de la cuisine sénégalaise à l’agneau, au poisson ou au poulet. 973, rue Myrand et 2360, chemin Sainte-Foy Gatineau • Lateranga — restaurant et comptoir à emporter. Ce restaurant familial situé dans le secteur Hull de Gatineau met surtout en valeur la cuisine sénégalaise. Le menu comprend entre autres des pastels — des pâtisseries salées farcies de poisson mariné — et du mafé — une sauce aux arachides servie avec du boeuf et des légumes braisés. 303, boul. Saint-Joseph Saint-Félicien • Marché d’ici et d’ailleurs — épicerie et traiteur. Cette épicerie offre des produits et des plats prêts-à-manger provenant de divers pays africains, en plus des repas cuisinés Goûtez l’Afrique, conçus par la propriétaire, Geneviève M’Boua, comme le poulet yassa et le riz au gras (riz au jasmin garni de boeuf et de légumes). 1057, boul. du Sacré-Coeur

