Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités savoureuses à ne pas manquer.

Smoothie tropical

Cap vers le Sud cette semaine, du moins par les papilles, avec la nouvelle saveur de smoothie Azur de la compagnie Evive. Reconnaissables à leur format pratique de cubes congelés, les smoothies Evive sont véganes, sans sucre ajouté ni gluten, et réunissent des fruits, des légumes et des superaliments, ce qui nous épargne l’étape du mélangeur. Grâce à la saveur Azur, ils nous font maintenant aussi voyager jusqu’à la destination tropicale de notre choix. Ce smoothie d’un beau bleu turquoise est composé de mangue, de kiwi, de poire, de banane, de citron, de courgette et de champignon. En plus de son goût exotique, il contient une source élevée de fibres et six sources de vitamine. De quoi ensoleiller nos journées hivernales.

Poutines voyageuses

Oyez, oyez ! La Semaine de la poutine — ou Poutine Week — est de retour pour une 11e édition gourmande. Jusqu’au 14 février, des dizaines d’établissements à travers le Québec célèbrent cette spécialité en l’interprétant de multiples manières. Par exemple, à Victoriaville, où se trouve le meilleur fromage en grains de l’année 2022 (sélection Caseus), la Fromagerie Victoria a concocté la poutine Rétro, qui intègre du smoked meat, de la salade de chou et un cornichon pané. Il est aussi possible de voyager vers les Caraïbes avec la poutine du Piklìz, dans laquelle on retrouve du porc effiloché et des épices créoles, ou à travers l’Acadie avec l’Homard-tine de Labarake, qui contient du homard, des crevettes nordiques et de la bisque. On peut même combiner les plaisirs au Bijou Resto Bar (un resto d’aéroport !) avec un trio de mini-poutines au canard, à la sauce au foie gras et à la mexicaine. On en salive déjà !

Photo: Photo fournie

Nouveau festival extérieur

La Floride accueille des festivals animés et un marathon au mois de février ? Eh bien, nous n’avons rien à lui envier au Québec, comme le prouve l’arrivée, en plus des traditionnels Carnaval de Québec et Montréal en lumière, de nouvelles festivités extérieures rassembleuses. Du 3 au 5 février, rendez-vous au square Sir-George-Étienne-Cartier (quartier Saint-Henri) pour participer à Montréal Boréal — Le Jam du Nord. Gratuit et accessible à tous, l’événement propose une programmation artistique, des installations hivernales, ainsi que plusieurs spécialités gourmandes de commerçants du quartier : cocktails et boissons chaudes de chez Mano Cornuto, bières microbrassées des Brasseurs de Montréal, crêpes sucrées généreusement farcies concoctées par Spanel, etc. Une invitation tentante, n’est-ce pas ?

Photo: Photo fournie

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.