Le Canada se démarque au Bocuse d’or

Cette semaine, l’équipe canadienne a fait rayonner le talent culinaire d’ici aux Jeux olympiques de la gastronomie.

Le dimanche 22 janvier dernier, l’équipe canadienne, formée du candidat Samuel Sirois, du commis,Léandre Legault-Vigneau et du coach, Gilles Herzog, participait à la grande finale du Bocuse d’or. Ils sont arrivés au 11e rang au concours de gastronomie le plus prestigieux au monde. Les pays scandinaves dominent le podium du Bocuse d’or depuis plusieurs années. Cette fois-ci, le Danemark et la Norvège se sont hissés respectivement à la première et à la deuxième place, suivis de la Hongrie.

Les dix pays devant le Canada ont tous de très grosses équipes ayant déjà remporté des Bocuse d’or et bénéficiant d’un soutien financier largement supérieur à celui de l’équipe canadienne. Comme aux Jeux olympiques, cela joue indéniablement dans le succès des équipes. Malgré tout, l’équipe canadienne s’est classée devant le Japon et la Belgique, aussi lauréats de Bocuse d’or dans le passé.

Un concours convoité

Tous les deux ans depuis 1987, 24 chefs de partout dans le monde s’affrontent au Bocuse d’or à Lyon. Créé par le chef français Paul Bocuse, il s’agit du concours de cuisine le plus convoité des grands chefs internationaux. En 5 heures 30 minutes précisément, chaque équipe doit réaliser les thématiques de l’assiette et du plateau. Pour l’édition 2023, le trio de chefs québécois a reçu la directive en septembre dernier d’utiliser la lotte comme pièce principale du plateau, alors qu’en ce qui a trait au thème de l’assiette, l’organisation a mis les équipes au défi de cuisiner non pas un, mais bien trois plats. La thématique : à la façon d’un repas de cantine scolaire, préparer une entrée végane, un plat principal incluant un oeuf et un dessert. Tous ces plats devant être à base de courge.

En plus des thématiques imposées, l’un des critères d’évaluation les plus importants du concours est la valorisation des ingrédients phares de chaque pays. Raison pour laquelle le menu de l’équipe canadienne mettait dimanche en vedette les trois soeurs — maïs, courge et haricot —, ainsi que la salicorne, l’huile et les graines de caméline torréfiées et le gingembre sauvage.

En règle générale, le processus s’étale sur deux ans. Mais la pandémie de COVID-19 l’a prolongé de deux ans. C’est donc d’autant plus un exploit de s’y être rendu et d’avoir aussi bien performé. Si l’équipe canadienne n’a pas le même budget que les grandes équipes européennes et américaines, le soutien de Chefs Canada — une organisation visant à promouvoir la gastronomie canadienne dans les grands concours culinaires —, de l’ITHQ et de l’Office montréalais de la gastronomie a sans doute contribué à son succès. Au passage, leur incroyable performance fait rayonner tout le talent d’ici à l’international et trace le chemin pour les prochains candidats. Que de bonnes raisons d’investir davantage dans la culture culinaire canadienne !

Lyon, destination gastronomique par excellence À faire Halles de Lyon Paul Bocuse. On y fait le plein de fromages locaux, comme le Saint-Marcellin, de charcuteries, comme l’emblématique rosette de Lyon, et de confiseries, comme les incontournables pralines. Un classique est aussi d’y déguster des huîtres avec un verre de vin, en avant-midi. Une bonne adresse : le restaurant Wagon de la maison Merle, une institution lyonnaise fondée en 1938. Sa carte comprend des huîtres et des coquillages de diverses régions de France, notamment les Gillardeau d’Oléron. La Cité de la gastronomie. Ouverte en 2019 dans le Grand Hôtel-Dieu, la Cité internationale de la gastronomie célèbre le repas gastronomique des Français, reconnu depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Une exposition temporaire portant sur les banquets présente actuellement diverses façons de célébrer autour de la table dans le monde. Où manger ? Daniel Denise. Chaque séjour à Lyon mérite un arrêt dans un bouchon lyonnais. Dans le Vieux-Lyon, il y a l’un des trois restaurants du chef Joseph Viola, Daniel Denise, portant fièrement le label officiel Les bouchons lyonnais, certifiant l’authenticité de ces restaurants. Seulement 19 établissements respectent les critères du label, dont un menu composé de plats traditionnels faits maison et la mise en valeur de produits régionaux. La table Wei. Ce restaurant d’inspiration franco-chinoise propose un heureux mélange de plats d’inspiration chinoise à base d’ingrédients français ou selon une technique française. Des ravioles au poulet et shiitaké au bao char-siu — un pain vapeur farci d’échine de porc laqué au miel et sauce soya —, en passant par le pâté en croûte à la volaille et au vin de riz shaoxing, l’exécution des plats est finement réussie. Prairial. Pour une expérience gastronomique hors du commun, le restaurant Prairial, primé d’une étoile Michelin, est à ne pas manquer. Le chef Gaëtan Gentil et son équipe proposent un menu dégustation exceptionnel, inspiré du terroir d’Auvergne–Rhône-Alpes et mettant en vedette des producteurs pratiquant une agriculture durable et raisonnée. Pour s’y rendre Air Canada offre quatre vols directs par semaine reliant Montréal et Lyon. En train, Rail Europe permet de rayonner un peu partout en France et en Europe avant ou après un séjour à Lyon. Où dormir ? Dans le quartier Confluences, l’hôtel MOB est une très bonne adresse. Le décor est harmonieusement éclectique et le restaurant bio, Karlito, a une bonne ambiance et de bons plats du matin jusqu’au soir. Près de la place Bellecour, l’hôtel Intercontinental est situé à même la Cité de la gastronomie. L’espace est chic et somptueux et comprend le sublime restaurant Le Grand Réfectoire et deux bars à l’architecture extraordinaire.

