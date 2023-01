Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités savoureuses à ne pas manquer.

Mocktails en rafale

Inutile aujourd’hui de chercher des cocktails sans alcool : il y en a partout ! Toutefois, lorsqu’on apprend qu’une gamme de mocktails locale est produite par un trio composé d’un maître distillateur, d’un torréfacteur et oenologue ainsi que d’un vigneron et électromécanicien, cela attise notre curiosité. Alors, voici Encanette, une nouvelle marque québécoise de prêts-à-boire non alcoolisés basée à Louiseville qui propose, depuis l’automne 2022, une série de huit mocktails aux saveurs variées : sangria blanche ou rosée, mojito, amaretto, Tom Collins, gin tonic, Sex on the Beach et rhum punch. Que l’on soit adepte de classiques ou nostalgique de ses dernières vacances dans le Sud, il y a fort à parier que l’on trouvera son bonheur parmi ces boissons pétillantes végétaliennes, sans gluten et fabriquées à partir d’arômes naturels.

Thés au goût de cocktails

Peut-être avez-vous déjà savouré un mélange de cocktails et de thés. Mais vous ne connaissez sans doute pas des thés qui goûtent la même chose que des cocktails ! C’est le pari que s’est lancé la maison David’s Tea, avec un choix de trois thés sans sucre, végétaliens et composés d’ingrédients naturels. On peut ainsi savourer un gin tonic à base de thé vert, de racines de réglisse, de baies de genièvre (comme l’original), de citronnelle et de zeste d’orange. On peut aussi jeter son dévolu sur La vida coco, une préparation contenant du maté, une « superherbe », des baies de goji, un superfruit, en plus de noix de coco et d’hibiscus. Enfin, il est possible de savourer une sorte de Martini espresso, le Pu’erh au café, contenant du thé pu’erh, des grains de café et de la vanille. À découvrir !



Photo: Photo fournie

Porter un toast… sans alcool

Découverte grâce à la première boutique en ligne du Québec spécialisée en produits sans alcool, Apéro à zéro, TÖST est une boisson pétillante à 0 % d’alcool. Elle fait tout autant envie qu’un petit vin effervescent ! Elle se présente d’ailleurs elle aussi en bouteille de 750 ml. D’origine américaine, TÖST se décline en deux versions : une dorée contenant du thé blanc, de la canneberge blanche et du gingembre ; et une seconde rosée qui met de l’avant du sureau. Évidemment, tous les ingrédients de cette boisson sont naturels, et le soin apporté à sa confection fait d’elle une bonne candidate aux toasts festifs.



Photo: Photo fournie

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.