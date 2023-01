C’est l’heure de l’après-ski !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouvelles adresses et valeurs sûres à Mont-Tremblant.

C'est une belle tradition que celle de se retrouver entre skieurs au coin du feu, un verre à la main, après une journée passée sur les pistes. Pour certains, il n’est même pas du tout nécessaire de les avoir dévalées pour y prendre part, qu’importe !

À la nouvelle et bien nommée Terrasse après-ski de l’hôtel Fairmont Tremblant, qui prend ses aises sur le flanc de la montagne, aux abords de la piste Nansen Bas, tout le monde est le bienvenu. Dès l’inauguration du Fairmont, en 1995, on en avait eu l’idée, sauf que… « personne n’allait sur nos terrasses ! » dit Natalie Johnson, spécialiste en marketing et en relations publiques. Le vent a tourné, et voilà qu’on semble avoir plus envie de faire la fête. Chauffée et animée les week-ends par un DJ, cette terrasse se veut un lieu de rendez-vous où on sirote champagne et cocktails, grignote des bouchées gourmandes et raconte ses exploits de la journée (ou pas) dès 13 h, du mercredi au dimanche.

Toujours au Fairmont, le restaurant Choux gras, lauréat d’un « Diners’ Choice Award » décerné par OpenTable, en 2019, se veut une brasserie élégante. Sa singularité ? Plusieurs des plats principaux du menu du chef cuisinier Romain Texier se partagent : orecchiette aux champignons, steak tomahawk, poulet entier à la texane, c’est tout miam. Encore plus le jeudi soir, alors que s’y produit un ensemble jazz. À l’occasion de la Saint-Valentin, les 11, 12 et 14 février prochain, le chef Romain Texier proposera un repas de quatre services comprenant plusieurs spécialités, dont le homard cuit dans sa bisque au cognac XO, accompagné de fenouil confit et de salicorne. Un forfait de séjour, Romance, est également prévu et comprendra entre autres une bouteille de champagne Veuve Clicquot et un crédit de restauration pouvant être échangé à la brasserie.

Ailleurs au village

Place Saint-Bernard, le nouveau pub japonais Yama-No-Kami ferait bonne figure dans une venelle de Shibuya, car sa section bar reproduit très bien l’atmosphère des izakayas tokyoïtes. Par ici, sushis et raviolis (dumplings) accompagnés de bières nippones ou de saké, et kampai à la « divinité de la montagne », ce que signifie le nom du restaurant.

Dans le village piétonnier, une nouvelle adresse gourmande, Maison Fayard, fait quant à elle les délices des amateurs de foie gras de canard et d’oie, de saucissons, de cochonnailles et autre confit de sauternes. L’épicerie fine porte vraiment très bien son nom.

Pratiquement en face, sur le chemin de Kandahar, la trattoria A Mano est réputée pour ses pasta faites à la main et ses pizzas cuites au four servies dans une salle à manger qui respire le bonheur, celui que procure ce genre de plats réconfortants.

Enfin, avis aux amateurs de fruits de mer et de grillades : Lucille’s ouvrira ses portes à la mi-février.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.