Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités savoureuses à ne pas manquer.

Halte fromagère

S’activer dans les Cantons-de-l’Est est aussi agréable en hiver qu’en été. On y trouve effectivement de belles stations de ski, des sentiers de randonnée pour faire de la raquette, des glissades sur tubes… et de délicieux endroits où faire des pauses gourmandes ! Les amateurs de fromages seront notamment ravis d’apprendre que la fromagerie fermière La Station, dont certaines créations comme le Alfred le Fermier et le Chemin Hatley remportent régulièrement des prix Caseus, a récemment inauguré son économusée. Les visiteurs sont donc désormais invités à y découvrir l’exposition permanente, Musée de la fromagerie fermière, pour en savoir plus sur le processus de fabrication du fromage, en plus d’une mezzanine d’observation des salles d’affinage et d’une expérience multisensorielle immersive.

Pause terrasses

Prendre un verre sur une terrasse l’été, c’est vraiment agréable, mais on peut aussi vivre cette expérience en plein hiver de plusieurs manières. À Montréal, il suffit d’opter pour les superbes terrasses intérieures au plafond de verre du restaurant japonais Jatoba, ou bien pour le concept méditerranéen du restaurant Bazart. De vraies invitations au voyage, surtout quand il fait froid dehors. Quant à Québec, pourquoi ne pas s’installer dans le jardin d’hiver du bar Le Sacrilège, ou bien occuper la nouvelle terrasse intime de Terroir, ouverte du jeudi au dimanche ? Jusqu’en avril, confortablement installé sur une chaise longue, un bonnet sur la tête et une chaude couverture sur les genoux, on peut y déguster, autour d’un brasero, du vin chaud ou un café alcoolisé à la québécoise avec du whisky à l’érable et de la crème fouettée.

Photo: Ludovic Gauthier

Vins d’après-ski

L’expression consacrée « Après l’effort, le réconfort » est de mise pour savourer pleinement l’hiver québécois. Alors, pour décompresser et se réchauffer les papilles, la région alsacienne, en France, propose des vins parfaits pour la saison froide. En guise de trophée gourmand en haut d’une montagne enneigée que l’on vient de gravir, ou bien à partager entre amis à l’apéritif au chalet, le crémant d’Alsace rosé Wolfberger est bien séduisant avec sa fine effervescence, sa jolie robe rose ainsi que sa bouche ample et fruitée. Avis également aux adeptes de raclette : le riesling du Domaine familial André Kientzler, aux notes minérales et florales et d’une belle persistance, sera le compagnon idéal de ce plat emblématique de l’hiver.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.