Le surcyclage, une tendance en plein essor

Depuis 2016, année au cours de laquelle Loop Mission a lancé ses premiers jus réalisés à base de fruits et de légumes moches, les initiatives de surcyclage (upcycling), c’est-à-dire de valorisation de surplus ou de résidus alimentaires normalement destinés aux dépotoirs, ont commencé à se multiplier au Québec. Mais où en sommes-nous en 2023 ?

Par souci environnemental ou pécuniaire, nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention au gaspillage alimentaire dans notre quotidien. Mais qu’en est-il dans la chaîne alimentaire elle-même ? Selon les données publiées en 2022 par le gouvernement du Québec, 16 % des aliments comestibles qui entrent dans le système bioalimentaire québécois sont perdus ou gaspillés. Et ne parlons même pas des résidus de production eux-mêmes, qui représentent une perte moyenne de 60 % des aliments transformés.

Le surcyclage, ou upcycling, qui se traduit par la récupération de produits inutilisés ou inutilisables pour les transformer et les valoriser sous une nouvelle forme, peut donc s’avérer très utile pour s’attaquer à ce problème. De plus, il permet aux entreprises d’être plus profitables, plus créatives, voire de se trouver une nouvelle vocation.

Des craquelins… et bien plus !

Rebon, une jeune compagnie de carrés craquants à base de drêche (la partie solide des céréales inutilisée lors du processus de brassage de bières), a été fondée en 2021 par les propriétaires de la microbrasserie Maltstrom, à Notre-Dame-des-Prairies, dans Lanaudière.

« Ils étaient déjà très sensibles au gaspillage alimentaire dans leurs activités, mais lorsqu’ils ont découvert qu’il était possible de revaloriser la drêche de leur production, qu’ils jetaient ou remettaient à des fermiers pour nourrir leurs animaux, ils ont sauté sur l’occasion », raconte Gaétan Salvi, directeur des ventes de Rebon.

En l’espace d’un an, la petite entreprise, qui a décroché, en 2022, la première certification québécoise de l’Upcycled Food Association, a ainsi récupéré cinq tonnes de drêche pour produire six sortes de craquelins déjà populaires auprès des consommateurs, mais aussi d’établissements comme des CPE et des résidences pour personnes âgées. « Les gens apprécient beaucoup le fait que ces carrés craquants ne se cassent pas facilement, qu’ils contiennent plus de fibres et de protéines que les craquelins ordinaires et qu’ils soient abordables », indique M. Salvi, qui prévoit que Rebon récupérera, en 2023, plus de 20 tonnes de drêche et, en 2024, jusqu’à 50 tonnes.

« Ce chiffre semble énorme, mais en fait, juste sur l’île de Montréal, quatre millions de tonnes de drêche sont produits par an. La plupart du temps, elle est jetée », ajoute le directeur. Une sacrée perte aux yeux de Rebon, qui souhaite récupérer, à terme, toute celle que la brasserie Maltstrom génère pour en faire des craquelins salés et sucrés, des granolas, des barres tendres et des biscuits. « Nous nous sommes aussi lancés dans une nouvelle sorte de surcyclage de drêche en récupérant celle de la distillerie Grand Dérangement, qui produit le maïs biologique à la base de ses alcools. Et nous serons les premiers en Amérique du Nord à proposer, dès le mois de mars, des chips de tortilla à base de drêche ! » se réjouit M. Salvi.

Surcyclage et biodiversité

L’approche que plusieurs entreprises québécoises adoptent avec la drêche se développe aussi avec d’autres sous-produits de production. C’est le cas du marc de raisin, constitué des résidus secs obtenus lors du pressurage ou du foulage des raisins. La piquette, une boisson qui mêle ce marc avec de l’eau et divers éléments (fruits, jus, miel, aromates, fleurs, etc.), déjà en vogue chez nos voisins américains, est appelée à connaître le même succès dans notre province, puisqu’elle permet aux viticulteurs de multiplier leurs sources de revenus, mais aussi parce qu’elle répond à la demande de boissons plus légères en alcool.

La Parcelle de la Bauge est ainsi en train de développer sa première cuvée de piquette à base de marc de raisins Frontenac et Marquette. « Nous avons aussi planté beaucoup d’arbres fruitiers afin de produire, dans le futur, une piquette aux petits fruits rouges », indique Véronique Lemieux, une sommelière mordue d’économie circulaire qui travaille aux côtés des propriétaires du vignoble de Steve Beauséjour et de Simon Naud.

Le domaine intègre par ailleurs le surcyclage à toutes les étapes de production et de transformation. À la place des bâches en plastique ou des produits chimiques utilisés d’ordinaire au pied des vignes pour les protéger et les nourrir, du paillis de bois raméal fragmenté (BRF), autrement dit les restes compostés d’arbres tombés naturellement dans la forêt jouxtant les vignes, est utilisé. Pour travailler les sols non mécaniquement, des moutons sont aussi mis à contribution. Et pour fertiliser les vignes, Véronique Lemieux compte bientôt utiliser des déjections de ténébrions, ces petits vers qui se nourrissent de restes organiques et que l’on transforme en farine nourrissante.

« Il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière, mais si on montre les bénéfices économiques à choisir ces modèles de production, plutôt que celui de la monoculture, et à créer de la valeur à partir des sous-produits de nos cultures, je suis sûre que les gens, producteurs comme consommateurs, y adhéreront », conclut l’enthousiaste néovigneronne. On la croit sans peine.

