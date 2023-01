Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Bulles expérientielles

Comment profiter de la beauté hivernale et d’une vue citadine imprenable, tout en restant au chaud et en se régalant ? Toutes ces options sont possibles depuis le mois de décembre à l’hôtel-boutique William Gray, ainsi que depuis cette semaine aux Refuges du Bivouac, le restaurant de l’hôtel DoubleTree par Hilton Montréal. Connus pour leurs terrasses estivales surplombant respectivement le Vieux-Montréal et l’effervescence de la Place des Arts, les deux établissements les ont dotées de dômes chauffés pouvant accueillir de deux à huit personnes désirant vivre une expérience gourmande et confortable hors de l’ordinaire. Dans le deuxième cas, chaque dôme dispose en plus d’une enceinte privée pour choisir sa musique, et la formule proposée comprend une coupe de champagne à l’apéro, ainsi qu’un menu boréal de saison de six services signé par le chef Xavier Dahan. De quoi passer de mémorables soirées jusqu’en avril.

Sirops d’hiver

Quand le froid nous saisit, quel bonheur de nous réchauffer le palais avec une bonne boisson chaude ! Et pourquoi ne pas y greffer une touche de saveur naturelle ? C’est ce que propose Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, avec trois nouveaux sirops : le premier au caviar de vanille de Madagascar, le deuxième au goût crémeux de noisettes rôties (sans traces de noix) et le troisième au caramel à la fleur de sel. Sans arômes artificiels, véganes et sans gluten, ces trois sirops s’ajoutent au populaire concentré au parfum de citrouille épicée du mixologue. Conçus pour aromatiser nos cafés et chocolats chauds, ils peuvent aussi être utilisés dans des cocktails, des desserts et des crèmes glacées. Miam !

Thé adaptogène

Affronter l’hiver et les microbes n’aura jamais été plus agréable. Effectivement, la maison Camellia Sinensis, reconnue pour ses thés et ses infusions de qualité, a conçu Tulsi d’hiver, un mélange aux propriétés antivirales, antibactériennes et antistress parfaites pour la saison des rhumes et des grippes. Cette tisane aux couleurs végétales, avec des accents fleuris violacés et blancs, contient notamment de l’ortie, de l’épilobe, de la fleur d’origan et du basilic sacré, que l’on nomme aussi tulsi. C’est d’ailleurs ce dernier qui marque la dégustation par son caractère épicé (poivre) et fruité (bleuet). À boire sans modération.



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

